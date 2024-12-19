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Общество

Сенат одобрил закон по вопросам образования и защиты прав ребенка

Сенат, Астана, закон, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 13:08 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года одобрили во втором чтении закон по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что целью принятия закона является совершенствование законодательства Казахстана в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и защиты прав детей, а также устранение правовых пробелов и коллизий.

"Законом вносятся изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье", Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, а также в 7 законов Казахстана. Законом предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование механизмов защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за счет установления альтернативной формы устройства детей в приемную профессиональную семью", – говорится в заключении. 

Также регламентируется порядок устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в приемные профессиональные семьи, определяется механизмы подбора, обучения и оплаты труда приемных профессиональных воспитателей, их права и обязанности, а также формы взаимодействия приемных профессиональных семей с уполномоченными органами, осуществляющими функции по опеке и попечительству. 

В рамках закона предусмотрен ряд поправок, направленных на включение в систему государственных наград почетных званий для специалистов транспортной, строительной, геолого-разведывательной, металлургической, горнодобывающей, аграрной, водной и иных отраслей экономики, а также ученых и изобретателей.

"Законом устанавливаются уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования, в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях, форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения, а также механизмы оказания социальной помощи детям из категории социально-уязвимых семьей в школах независимо от их форм собственности", – сообщается в документе. 

Кроме того, законом с 1 января 2027 года вводится порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения.

Ожидаемыми результатами при принятии закона являются повышение качества образовательного процесса и усиление системы защиты прав детей. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят ввести возрастное ограничение для приемных родителей.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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