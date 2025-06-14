Раки продолжают массово гибнуть в Актау

Жителей Актау тревожит массовая гибель молодых раков в мелководье, передает Zakon.kz.

Lada.kz сообщает, что мертвые ракообразные обнаружены на каменистом пляже в разных локациях на мелководье в 7, 9 и 14 микрорайонах.

Особенно тревожит местных жителей, что погибшими оказались преимущественно молодые особи. Люди опасаются, что причина массовой гибели может быть связана с химическим загрязнением воды или другими факторами.

Фото: Lada.kz

Некоторые обеспокоены возможной угрозой не только для морских обитателей, но и для людей, купающихся в этом районе.

Фото: Lada.kz

Скопление мертвых раков обнаружили еще в начале мая 2025 года на берегу Каспия.