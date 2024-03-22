Спасатели в ЗКО вытащили 17 человек из застрявших в грязи машин

В МЧС РК сообщили, что в ЗКО грязи застряли два автомобиля с 17 чел, в числе которых оказались трое детей. Водитель и пассажиры нуждались в помощи

"Этой ночью в Казталовском районе, Бостандыкский с/о в 15 км от п.Бостандык из застрявших 2-х машин в грязевой массе спасены 17 человек, в том числе 3 детей и доставлены в с.Бостандык. В медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении ведомства.

В спасении были задействованы 4 человека л/с и 1 ед. техники ДЧС ЗКО.

Ранее сообщалось, что спасатели в Туркестанской области вытащили из грязи машину с людьми.