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Общество

Почти на 50 машин пополнили автопарк скорой помощи Астаны

Автопарк скорой помощи Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 12:03 Фото: акимат города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о пополнении автопарка станции скорой помощи столицы новыми автомобилями.

Его слова приводит официальный сайт городского акимата.

"Сотрудники скорой помощи одними из первых оказывают медпомощь нашим жителям. Их работа очень сложная и ответственная. Тем не менее со стороны жителей поступает ряд обоснованных нареканий на работу станции скорой медпомощи, в особенности на автопарк станции.

Автопарк скорой помощи Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 12:03

Фото: акимат города Астаны

К примеру, автопарк станции скорой помощи состоит из 146 автомобилей. Часть из них требует ремонта.

Для увеличения количества автотранспорта в текущем году закупили 47 машин для скорой помощи. 27 из них уже поступили и готовы к вызовам. Остальные поступят в ближайшую неделю. Все автомобили оснащены современным оборудованием, которое поможет быстрее и эффективнее реагировать на вызовы. Кроме того, в ближайшее время также будет отремонтировано 20 единиц имеющегося транспорта.

Автопарк скорой помощи Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 12:03

Фото: акимат города Астаны

За последние годы автопарк скорой помощи обновили на 90 автомобилей. Данную работу по обновлению спецтехники также продолжим в следующем году.

Автопарк скорой помощи Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 12:03

Фото: акимат города Астаны

Глава государства отметил, что развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей – одна из приоритетных задач государства. Мы продолжаем работать над улучшением комфортных условий для медработников и пациентов. В ближайшие годы в Астане планируем построить ряд объектов здравоохранения, включая перинатальные центры, поликлиники, многопрофильные больницы, одна из которых – детская", – написал аким столицы.

Пополнили почти на 50 машин, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 12:03

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
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