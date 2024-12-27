Благодаря программам "Отау" и "Наурыз" 10 000 казахстанцев встретят Новый год в собственных квартирах

В 2024 году казахстанцам решить их жилищный вопрос помогли сразу две программы Отбасы банка (дочерняя организация холдинга "Байтерек") – "Отау" и "Наурыз".

Спрос на них был очень большой. В совокупности было принято 68 700 заявок. Из сформированного пула участников на сегодня почти 10 000 казахстанцев отметили новоселье по программам "Отау" и "Наурыз".

В сентябре, изучив клиентский опыт и выслушав пожелания граждан, в банке унифицировали условия программ "Отау" и "Наурыз". Теперь по ним одинаковые условия.

"Всего в этом году мы выдали 69 981 займ. Именно столько раз наши граждане слышали заветные слова "Қоныс той құтты болсын!". Ежедневно доступные займы Отбасы банка получают 280 наших клиентов. Программа "Наурыз", которую мы запустили по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, позволила в этом году еще большему количеству граждан решить свой жилищный вопрос, почувствовать уверенность в завтрашнем дне. В следующем году программа "Наурыз" продолжится. Символично, что ее старт запланирован на праздник "Наурыз". Важное событие 2025 года – мы станем Национальным институтом развития. Это значит, что распределение жилья для очередников будет прозрачнее и справедливее. В новом году я желаю нашим гражданам еще больше новоселий, пусть их заветные мечты о теплом и уютном доме исполнятся", — поздравила казахстанцев председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

В этом году Отбасы банк также взял фокус на село. В июне стартовал пилотный проект "Асыл мекен". В его рамках можно приобрести жилье в сельских населенных пунктах, а также получить заем на строительство индивидуального жилого дома, включая приобретение земельного участка. На реализацию "Асыл мекен" Отбасы банк выделил 2 млрд тенге из собственных средств. Новоселье отметили 206 жителей сел.

В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2029 года жилье приобрели 7 860 очередников. Все они получили льготные займы по ставкам 2% (ГЭСВ от 2,0% до 2,1%) и 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,8%). Сумма финансирования составила 94,5 млрд тенге. При этом 3 356 льготных кредитов на сумму 42,4 млрд тенге получили граждане из малообеспеченных семей.

Теперь в своих собственных домах благодаря поддержке государства живут 1 070 инвалидов 1 и 2 группы, 1 149 многодетных семей, 850 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 273 казахстанца, которые стояли в очереди на жилье по категории "дети-сироты".

Фото: Отбасы банк

Также в рамках государственной поддержки помощь в виде субсидирования арендных платежей в размере 50% получили 10 333 человека.

Чтобы помочь решить жилищный вопрос молодых казахстанцев и снизить внутреннюю миграцию в стране, Отбасы банк совместно с акиматами городов и областей реализует специальную жилищную программу для молодежи.

В этом году они работали в 17 регионах. Общая сумма сотрудничества составила в 2024 году 43,6 млрд тенге, из которых акиматами было выделено 34,5 млрд тенге, банком — 9,1 млрд тенге. Молодежная программа дает возможность молодым учителям, врачам, журналистам, работникам культуры, спорта, социальной сферы, сотрудникам коммунальных предприятий, департамента полиции, ДЧС получить более доступные займы.

Научив казахстанцев копить на жилье, Отбасы банк 2024 году начал помогать копить на будущее образование юных граждан. В начале года Отбасы банк стал участником государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). Теперь копить на образование можно с помощью депозита "AQYL". Сейчас в банке открыто 68 323 образовательных депозита.

У банка один из самых низких уровней NPL среди БВУ. Величина займов с просрочкой платежей свыше 90 дней в кредитном портфеле равна 0,12% при среднем уровне 3,22% по рынку.

Доля банка от всего портфеля ипотеки страны составляет 55%.

Сейчас банк занимает 4 место по активам и собственному капиталу среди казахстанских БВУ. Кредитный портфель Отбасы банка на конец года равен 3 483 043 млн тенге.

Количество участников системы жилищных строительных сбережений в Казахстане составляет 2,8 млн человек, или 29,4% от экономически активного населения. Депозитный портфель равен 2 325 375 млн тенге.

В 2024 году новые депозиты в Отбасы банке открыли 560 623 человека, чтобы в дальнейшем взять кредит по самым низким процентным ставкам в стране и приобрести жилье.

В 2025 году Отбасы банк продолжит помогать казахстанцам решать их жилищный вопрос. Так, планируются к запуску программы "Ұмай" и "Зеленая ипотека".