Долгожданная новость: сколько казахстанцев стали участниками ипотечной программы "Наурыз"

В "Отбасы банке" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") сегодня, 15 июля 2024 года, рассказали, сколько казахстанцев стали участниками ипотечной программы "Наурыз", сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, долгожданную новость о том, что они стали участниками программы "Наурыз", получили 12 500 граждан республики.

"Всего было обработано 38 320 заявок. Каждая третья попала в список участников. Большая часть участников программы "Наурыз" – это мужчины. Из 12 500 человек, вошедших в список, 7151 – семейные казахстанцы, 9100 – воспитывают несовершеннолетних детей. Порядка 47% участников – очередники на жилье, половина из которых принадлежит социально уязвимой категории населения". Пресс-служба "Отбасы банка"

Самым молодым участником программы является 18-летний житель Шымкента. Он учится на IT- специалиста в политехническом колледже. Со сбережениями на депозите в "Отбасы банке" и первоначальным взносом ему помогли родители. Студент планирует купить квартиру в Алматы.

"Теперь участники программы "Наурыз" с 15 июля по 14 сентября должны подать кредитную заявку в "Отбасы банк". Если участник программы получит одобрение по займу, то у него есть время до середины декабря, чтобы подыскать и купить себе жилье". Пресс-служба "Отбасы банка"

Полный список заявителей и участников новой жилищной программы опубликован на официальном сайте "Отбасы банка".

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С 1 мая 2024 года в Казахстане стартовала новая ипотечная программа "Наурыз". Позднее в "Отбасы банке" сообщили, что заявки будут принимать до конца июня.