Названы самые популярные и часто встречающиеся имена новорожденных в Алматы
Согласно данным РАГС Алматы, в 2025 году тройка наиболее популярных имен для новорожденных алматинцев выглядит следующим образом:
Топ-3 имен для девочек:
- Сафия;
- Мариям;
- Адия.
Топ-3 имен для мальчиков:
- Мухаммед;
- Алан;
- Әміре.
Кроме того, среди часто встречающихся имен:
- Алихан,
- Амир,
- Айсултан,
- Хамза,
- Айлин,
- Асылым,
- Медина,
- Аяла.
Также среди новорожденных в этом году особенно выделяются оригинальные и редкие имена, многие из которых имеют восточное и европейское звучание:
- Теона,
- Наоми,
- Айви,
- Эллая,
- Ай-Ашин.
По данным руководителя Управления РАГС Алматы Баян Абдуллановой, за первые пять месяцев 2025 года была зарегистрирована 16 501 актовая запись о рождении:
- 8500 мальчиков,
- 7974 девочки.
К слову, подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами:
- через ЦОН;
- через портал электронного правительства;
- через мобильные приложения банков второго уровня.
Также доступен проактивный формат: в течение суток после рождения маме приходит поздравительное SMS от 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению документов.
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