Названы самые популярные и часто встречающиеся имена новорожденных в Алматы

В филиале НАО "Правительство для граждан" по Алматы предоставили топ-3 самых популярных имен, которые родители выбирают для новорожденных, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным РАГС Алматы, в 2025 году тройка наиболее популярных имен для новорожденных алматинцев выглядит следующим образом:

Топ-3 имен для девочек:

Сафия; Мариям; Адия.

Топ-3 имен для мальчиков:

Мухаммед; Алан; Әміре.

Кроме того, среди часто встречающихся имен:

Алихан,

Амир,

Айсултан,

Хамза,

Айлин,

Асылым,

Медина,

Аяла.

Также среди новорожденных в этом году особенно выделяются оригинальные и редкие имена, многие из которых имеют восточное и европейское звучание:

Теона,

Наоми,

Айви,

Эллая,

Ай-Ашин.

По данным руководителя Управления РАГС Алматы Баян Абдуллановой, за первые пять месяцев 2025 года была зарегистрирована 16 501 актовая запись о рождении:

8500 мальчиков,

7974 девочки.

К слову, подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами:

через ЦОН;

через портал электронного правительства;

через мобильные приложения банков второго уровня.

Также доступен проактивный формат: в течение суток после рождения маме приходит поздравительное SMS от 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению документов.

Материал по теме Какие имена стали самыми популярными в Казахстане во время Рамазана

В апреле 2025 года мы писали о самых редких и популярных именах новорожденных в Казахстане.