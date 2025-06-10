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Общество

Названы самые популярные и часто встречающиеся имена новорожденных в Алматы

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 09:38 Фото: pexels
В филиале НАО "Правительство для граждан" по Алматы предоставили топ-3 самых популярных имен, которые родители выбирают для новорожденных, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным РАГС Алматы, в 2025 году тройка наиболее популярных имен для новорожденных алматинцев выглядит следующим образом:

Топ-3 имен для девочек:

  1. Сафия;
  2. Мариям;
  3. Адия.

Топ-3 имен для мальчиков:

  1. Мухаммед;
  2. Алан;
  3. Әміре.

Кроме того, среди часто встречающихся имен:

  • Алихан,
  • Амир,
  • Айсултан,
  • Хамза,
  • Айлин,
  • Асылым,
  • Медина,
  • Аяла.

Также среди новорожденных в этом году особенно выделяются оригинальные и редкие имена, многие из которых имеют восточное и европейское звучание:

  • Теона,
  • Наоми,
  • Айви,
  • Эллая,
  • Ай-Ашин.

По данным руководителя Управления РАГС Алматы Баян Абдуллановой, за первые пять месяцев 2025 года была зарегистрирована 16 501 актовая запись о рождении:

  • 8500 мальчиков,
  • 7974 девочки.

К слову, подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами:

  • через ЦОН;
  • через портал электронного правительства;
  • через мобильные приложения банков второго уровня.

Также доступен проактивный формат: в течение суток после рождения маме приходит поздравительное SMS от 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению документов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 09:38
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Фото Динара Халдарова
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