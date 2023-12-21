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Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане

Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане Фото: unsplash
В казахстанских школах завершается вторая четверть. Зимние каникулы продлятся 10 дней – с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в распространяемом сообщении Министерства просвещения за 20 декабря 2023 года.

В период зимних каникул и досуга школьников ведомство предлагает взять за основу план мероприятий "Единую программу воспитания".

В план мероприятий входит:

  • организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗ-ов, проведение интервью о научных проектах;
  • в рамках реализации проекта "Детская библиотека" встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему "Читающий человек – успешный человек";
  • проведение спортивных игр "Национальная игра – сокровище нации" совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта "Национальная школьная Лига";
  • беседы с учащимися на темы "Сказка, которую я читал", "О добропорядочности" с целью реализации проекта "Читающая школа";
  • проведение родительских собраний на темы "Честь девушки – честь нации", "Роль отца в воспитании детей", "Семьи, богатые на таланты" в рамках реализации проекта "Школа родителей";
  • организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

В заключении отмечено, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал, сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года.

В январе нас ожидают два праздника – Новый год и православное Рождество. Дни отдыха в январе на Новый год достаточно короткие – 1 и 2 января. 3 января выходим на работу. Рождество в 2024 году выпадает на воскресенье, но никаких переносов не ожидается.

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Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Казахстан
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