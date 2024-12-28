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Общество

Карин назвал КазНУ имени аль-Фараби одним из знаковых брендов Алматы

КазНУ, высшее образование, юбилей, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 14:01 Фото: akorda.kz
В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию вуза. В мероприятии принял участие государственный советник РК Ерлан Карин, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Карин зачитал поздравление президента Касым-Жомарта Токаева в адрес преподавателей и студентов.

"Глава государства подчеркнул, что 90-летие КазНУ – это знаменательное событие для всей казахстанской науки и системы образования. Старейший университет страны является сегодня лидером международных рейтингов среди вузов Центральной Азии. Его выпускники вносят значительный вклад в развитие страны", – сообщили в пресс-службе Акорды.
Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 14:01

Фото: akorda.kz

От себя Ерлан Карин также поздравил коллектив, студентов и выпускников со знаменательной датой. Он отметил выдающуюся роль КазНУ имени аль-Фараби, назвав его одним из знаковых брендов Алматы и казахстанского образования.

Ректор университета Жансеит Туймебаев рассказал о результатах научно-исследовательской, инновационной деятельности вуза, о развитии университетского городка и планах на будущее.

В рамках торжества сотрудникам университета вручили государственные награды, а молодым ученым – ключи от квартир.

Андрей Дюсупов
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