Ерлан Карин: Политика президента направлена на адаптацию государства к новым реалиям в мире

На торжественном собрании, посвященном 90-летию Казахского национального университета имени аль-Фараби, государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин рассказал об итогах года и достигнутых результатах развития страны, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что политика президента Касым-Жрмарта Токаева направлена на укрепление потенциала развития Казахстана, а также адаптацию государства к новым реалиям и тенденциям в мире.

"Основная цель политики нашего президента – еще более укрепить основы нашей государственности, увеличить потенциал страны. Поэтому глава государства активно и последовательно продвигает новую повестку во всех направлениях госполитики – внутренней и внешней политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Благодаря этому наша страна должна преодолеть все вызовы и эффективно адаптироваться к новым реалиям и тенденциям в мире", – отметил Карин.

Также на торжественном мероприятии в честь юбилея вуза Ерлан Карин зачитал поздравление президента Касым-Жомарта Токаева в адрес преподавателей и студентов. Госсоветник отметил выдающуюся роль КазНУ, назвав его одним из знаковых брендов Алматы и казахстанского образования.