#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
521.81
543.67
5.05
Общество

Ерлан Карин: Политика президента направлена на адаптацию государства к новым реалиям в мире

Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 15:27 Фото: akorda.kz
На торжественном собрании, посвященном 90-летию Казахского национального университета имени аль-Фараби, государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин рассказал об итогах года и достигнутых результатах развития страны, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что политика президента Касым-Жрмарта Токаева направлена на укрепление потенциала развития Казахстана, а также адаптацию государства к новым реалиям и тенденциям в мире.

"Основная цель политики нашего президента – еще более укрепить основы нашей государственности, увеличить потенциал страны. Поэтому глава государства активно и последовательно продвигает новую повестку во всех направлениях госполитики – внутренней и внешней политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Благодаря этому наша страна должна преодолеть все вызовы и эффективно адаптироваться к новым реалиям и тенденциям в мире", – отметил Карин.

Также на торжественном мероприятии в честь юбилея вуза Ерлан Карин зачитал поздравление президента Касым-Жомарта Токаева в адрес преподавателей и студентов. Госсоветник отметил выдающуюся роль КазНУ, назвав его одним из знаковых брендов Алматы и казахстанского образования.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Авиакатастрофа в Актау: азербайджанцы записывают видео с благодарностью казахстанцам
Общество
15:27, Сегодня
Авиакатастрофа в Актау: азербайджанцы записывают видео с благодарностью казахстанцам
В Актау прибыли представители Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии
Общество
15:04, Сегодня
В Актау прибыли представители Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии
Карин назвал КазНУ имени аль-Фараби одним из знаковых брендов Алматы
Общество
14:01, Сегодня
Карин назвал КазНУ имени аль-Фараби одним из знаковых брендов Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: