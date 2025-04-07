15 школ планируют открыть в Астане в текущем году

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, сколько образовательных учреждений будет открыто в этом году.

Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

"В столице продолжаем активно строить социальные объекты. Это школы, детсады, поликлиники, дворцы школьников и др.

Фото: акимат города Астаны

В течение нового учебного года откроем еще 15 школ. Семь из них в рамках нацпроекта "Комфортная школа". Во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда комфортных школ. К примеру, это школы, расположенные по адресам: пр. Кудайбердыулы и ул. Жансугурова, пер. ул. Төлебаева и Бурабай, ул. Егемен Казахстан, Иманова, ул. Е17, Е26, Е796 и Е899 и др. В строительство учебных заведений также привлекаем частные средства.

Фото: акимат города Астаны

В течение текущего учебного года построили в столице рекордное количество школ. Это 24 новых учебных заведения. Данные школы позволили создать порядка 66 тыс. ученических мест (в две смены). Из 24 учебных заведений 16 – в рамках нацпроекта "Комфортная школа", – написал Женис Касымбек.