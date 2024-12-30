Какой будет погода в Алматы на Новый год

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Казахстанские синоптики дали прогноз погоды на 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации "Казгидромет", 31 декабря ночью ожидается температура -1-3 °C, переменная облачность, осадки (преимущественно снег), гололед. Временами туман. Скорость ветра 3-8 м/с. Днем температура поднимется до 0,+2 °C, также прогнозируется переменная облачность, осадки (преимущественно снег), гололед. Утром туман. 1 января ночью температура опустится до -3-5 °C, переменная облачность, снег, гололед, туман. Скорость ветра 2-7 м/с. Днем температура составит -1+1 °C, переменная облачность, без осадков. Утром туман. Отметим, что на 30 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях страны.

Поделиться новостью