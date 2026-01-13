Спецоперация в Алматы: раскрыта новогодняя кража на 3 млн тенге

В Алматы раскрыта кража, совершенная в новогоднюю ночь. Об этом сегодня, 13 января 2026 года, рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По их данным, трое мужчин проникли в одну из квартир в Ауэзовском районе города, воспользовавшись тем, что хозяева отсутствовали.

"Злоумышленники похитили цифровую и малогабаритную технику, ювелирные изделия из золота, а также денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба превысила 3 млн тенге. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий все трое подозреваемых были установлены и задержаны". Пресс-служба ДП Алматы

Спецоперацию провели сотрудники криминальной полиции совместно с управлением полиции и полицейским спецназом.

"Установлено, что двое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи чужого имущества". Пресс-служба ДП Алматы

По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

"Злоумышленники рассчитывали на то, что в праздничную ночь хозяева будут отсутствовать, а внимание людей будет сосредоточено на празднике. Однако их действия были своевременно раскрыты. Все трое задержаны, часть похищенного имущества изъята. Работа по установлению других возможных эпизодов их преступной деятельности продолжается", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.

