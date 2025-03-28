В МВД прокомментировали аннулирование ИИН иностранцам

Председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков 28 марта 2025 года на брифинге прокомментировал информацию о якобы массовом аннулировании индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что в соответствии с законодательством ИИН может быть аннулирован по ходатайству уполномоченного органа.

"Если, допустим, были нарушены процедурные вопросы, то ИИН впоследствии аннулируется. Либо, например, гражданин России выехал из Казахстана и больше здесь не проживает, – в таких случаях применяется понятие условного исключения ИИН. ИИН, в целом, нужен для идентификации личности – независимо от страны происхождения, чтобы человек мог получать услуги на территории Казахстана. Но если человек здесь не проживает, то и необходимость в ИИН отпадает. Такие ИИН аннулируются", – отметил он.

По его словам, сейчас идут проверки.

"В определенный период действительно имели место случаи оформления ИИН с нарушением процедур. По этим фактам идут проверки, но в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса мы не можем разглашать более подробную информацию. Все действия проводятся в рамках законодательства", – продолжил Аталыков.

Он рассказал, что расследование одного дела ведет Департамент полиции Алматы. Второе дело расследуется одним из подразделений МВД. Всего их больше 10.

Журналисты также уточнили, в отношении кого ведется расследование.

"Проверяются сами факты. В отношении кого – нет (такого. – Прим. ред.). Конкретных фигурантов пока в рамках дела нет. Разбирательства идут", – дополнил спикер.

17 марта 2025 года стало известно, что 1240 иностранцам закрыли въезд в Казахстан на пять лет.