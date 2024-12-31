Посольства Казахстана приостановят выдачу ИИН иностранцам с 1 января 2025 года

Завершен пилотный проект по выдаче ИИН иностранцам в посольствах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На сайте посольства РК в России говорится, что это временное решение и связано с окончанием срока действия пилотного проекта "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения РК". Ранее его предлагали продлить до конца 2025 года.



В сообщении говорится, что дополнительная информация будет опубликована на сайте посольства.



Во время реализации пилотного проекта ИИН выдавали в 95 посольствах РК в различных странах.



Ранее, 30 декабря 2024 года, Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана распространил важную информацию, которая касается участников январского ЕНТ.