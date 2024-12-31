Посольства Казахстана приостановят выдачу ИИН иностранцам с 1 января 2025 года
Фото: gov4c.kz
Завершен пилотный проект по выдаче ИИН иностранцам в посольствах Казахстана, сообщает Zakon.kz.
На сайте посольства РК в России говорится, что это временное решение и связано с окончанием срока действия пилотного проекта "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения РК". Ранее его предлагали продлить до конца 2025 года.
В сообщении говорится, что дополнительная информация будет опубликована на сайте посольства.
Во время реализации пилотного проекта ИИН выдавали в 95 посольствах РК в различных странах.
Ранее, 30 декабря 2024 года, Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана распространил важную информацию, которая касается участников январского ЕНТ.
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