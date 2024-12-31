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Общество

Погодные аномалии в Казахстане: прогноз на январь 2025 года

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 14:03 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года. По их данным, в первой декаде месяца в стране погоду будут формировать атлантические циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер, сообщает Zakon.kz.

Также отмечено, что в северной половине и в горных районах юга, юго-востока, востока республики прогнозируются снег с метелью, временами сильный снег, в южной половине страны – осадки в виде дождя, мокрого снега.

"На большей части Казахстана ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, временами порывы будут достигать 23-28 м/с, в северо-западной половине страны до 30 метров в секунду и более".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Температурный фон в первой декаде января ожидается:

  • на западе Казахстана колебание ночью от -5+2°С до -3-12°С, днем от -3+5°С до 0-8°С;
  • на северо-западе республики постепенное понижение ночью от 0-7°С до -10-20°С, днем от -5+2°С до -8-13°С;
  • на севере, в центре, на востоке страны в начале декады ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от -5-13°С до 0-8°С, днем от -2-8°С до -3+2°С, затем постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10-20°С, днем до -5-12°С;
  • на юге и на юго-востоке страны преобладающий температурный фон ночью -8+2°С, днем -3+7°С, затем понижение температуры воздуха ночью до -8-15°С, днем до -3-10°С.

Как продолжают метеорологи, в результате выхода южных циклонов прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться:

  • в северной половине страны днем до -5+2°С;
  • в южной половине и на юго-западе страны до +2+12°С.

А при северо-западных вторжениях антициклона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится:

  • в северной половине и в центре Казахстана ночью до -25-35°С, днем до -15-25°С;
  • в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22°С, днем до -3-15°С.
"В течение января часто прогнозируются порывистый ветер, туман и гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Синоптики подчеркивают важное примечание: прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду и на двое-трое суток.

Ранее метеорологи опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 31 декабря 2024 года – 2 января 2025 года. По их данным, северные регионы страны окажутся под влиянием циклона.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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