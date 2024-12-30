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Общество

Прогноз погоды на Новый год: ждать ли казахстанцам зимнюю сказку в новогоднюю ночь

погода в Казахстане на Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 12:38 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 31 декабря 2024 года – 2 января 2025 года. По их данным, северные регионы страны окажутся под влиянием циклона, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации метеорологов, погоду большей части республики сформирует циклон из районов Скандинавского полуострова, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.

К примеру, на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируется снег, метель.

Уже 1-2 января – сильный порывистый ветер. А на западе, юго-западе, в южных, юго-восточных регионах республики пройдут дождь со снегом, гололед.

"31 декабря в горных районах юга, юго-востока страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидается усиление ветра, туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Примечательно, что на большей части страны ожидается повышение температуры воздуха:

  • ночью на западе до 5 мороза – 5 тепла, днем до 3 мороза – 10 тепла;
  • на северо-западе, севере, в центре, востоке ночью до 2 – 13 мороза, днем до 7 мороза – 2 тепла;
  • на востоке ночью и днем до 0 – 8 мороза.

Также отмечено, что на юге, юго-востоке резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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Ранее казахстанские синоптики дали подробный прогноз погоды на 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года в Алматы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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