Прогноз погоды на Новый год: ждать ли казахстанцам зимнюю сказку в новогоднюю ночь
Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 31 декабря 2024 года – 2 января 2025 года. По их данным, северные регионы страны окажутся под влиянием циклона, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации метеорологов, погоду большей части республики сформирует циклон из районов Скандинавского полуострова, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.
К примеру, на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируется снег, метель.
Уже 1-2 января – сильный порывистый ветер. А на западе, юго-западе, в южных, юго-восточных регионах республики пройдут дождь со снегом, гололед.
"31 декабря в горных районах юга, юго-востока страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидается усиление ветра, туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Примечательно, что на большей части страны ожидается повышение температуры воздуха:
- ночью на западе до 5 мороза – 5 тепла, днем до 3 мороза – 10 тепла;
- на северо-западе, севере, в центре, востоке ночью до 2 – 13 мороза, днем до 7 мороза – 2 тепла;
- на востоке ночью и днем до 0 – 8 мороза.
Также отмечено, что на юге, юго-востоке резких изменений в температурном фоне не ожидается.
Ранее казахстанские синоптики дали подробный прогноз погоды на 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года в Алматы.
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