Поддельные госномера из России продавали по всему Казахстану

В Алматы пресечена схема незаконного изготовления и продажи поддельных государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ). Операцию провели сотрудники Департамента полиции на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, озвученным 7 августа 2026 года, организатор на постоянной основе изготавливал и реализовывал фальшивые госномера.

"Заготовки доставлялись из России через службу экспресс-доставки, после чего их отправляли заказчикам в разные регионы Казахстана". Главная транспортная прокуратура

Уже в ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли поддельные государственные регистрационные номерные знаки и другие вещественные доказательства.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных к противоправной схеме.

В Главной транспортной прокуратуре напомнили, что использование поддельных государственных регистрационных номерных знаков является уголовно наказуемым деянием и создает угрозу безопасности дорожного движения.

Иные сведения по делу, уточнили в прокуратуре, не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

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