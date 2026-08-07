Поддельные госномера из России продавали по всему Казахстану
По данным следствия, озвученным 7 августа 2026 года, организатор на постоянной основе изготавливал и реализовывал фальшивые госномера.
"Заготовки доставлялись из России через службу экспресс-доставки, после чего их отправляли заказчикам в разные регионы Казахстана".Главная транспортная прокуратура
Уже в ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли поддельные государственные регистрационные номерные знаки и другие вещественные доказательства.
В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных к противоправной схеме.
В Главной транспортной прокуратуре напомнили, что использование поддельных государственных регистрационных номерных знаков является уголовно наказуемым деянием и создает угрозу безопасности дорожного движения.
Иные сведения по делу, уточнили в прокуратуре, не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
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