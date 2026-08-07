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События

Поддельные госномера из России продавали по всему Казахстану

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 16:18 Фото: Zakon.kz
В Алматы пресечена схема незаконного изготовления и продажи поддельных государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ). Операцию провели сотрудники Департамента полиции на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, озвученным 7 августа 2026 года, организатор на постоянной основе изготавливал и реализовывал фальшивые госномера.

"Заготовки доставлялись из России через службу экспресс-доставки, после чего их отправляли заказчикам в разные регионы Казахстана".Главная транспортная прокуратура

Уже в ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли поддельные государственные регистрационные номерные знаки и другие вещественные доказательства.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных к противоправной схеме.

В Главной транспортной прокуратуре напомнили, что использование поддельных государственных регистрационных номерных знаков является уголовно наказуемым деянием и создает угрозу безопасности дорожного движения.

Иные сведения по делу, уточнили в прокуратуре, не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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