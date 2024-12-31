Прокуроры Карагандинской области повторили тренд с конфетами

Коллектив прокуратуры города Сарань воспроизвели популярный тренд с вручением шоколадок, сообщает Zakon.kz.

Судя по видео, к съемке готовились основательно. Специально, чтобы не вызвать подозрения у работницы клининга и не толпиться в коридоре, в кабинете руководителя искусственно воспроизвели мусор из рванной бумаги. Ничего не подозревающая работница прибыла по месту вызова во всеоружии.

К своему удивлению, вместо привычной работы ее усадили в кожаное кресло, расположенное по центру стола. А далее – известное всем подношение сладостей. И, если в первые секунды она на это еще смотрела, то после решила закрыть глаза.

"Наверное, решила, что это сон", – шутливо предположили Instagram-пользователи.

Также в комментариях выяснилось, что обладательницу многочисленных шоколадок зовут Шолпан Жилкайдаровна. Комментаторы искренне порадовались за женщину и не скупились на похвалу людей в погонах.

К слову, ролик завершился также неожиданно, как и начался. Руководитель коллектива самостоятельно убрал мусорно-съемочный антураж.

"Молодец, до конца отработал", – все также бурно оценили финальную сцену комментаторы.

В середине декабря, по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Сарани был назначен Дарын Бұлқайыр. До этого он занимал должность руководителя Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.