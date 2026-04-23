Коровы атаковали кладбище в Карагандинской области

На кладбище в городе Сарани коровы топчут могилы и едят венки, сообщает Zakon.kz.

Местные жители в шоке и требуют немедленно найти хозяев животных, передает "КТК". Они просят наказать владельцев этих коров за осквернение могил.

В акимате заявили, что уже начали поиски. Выяснилось, коровы прошли на кладбище через дыру в старом заборе.

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата города Сарани Айдын Мухтар. С его слов, сотрудниками отдела полиции совместно с ветеринарной службой города проводятся мероприятия по установлению владельцев с целью принятия мер и недопущения повторения данной ситуации.

