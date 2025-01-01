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Общество

Жителей Алматинской области предупредили об угрозе схода лавин

Горы, горная местность, снег, мороз, выпавший снег, выпал снег, снег в горах, снежные горы, снежные вершины, лавина, лавиноопасные районы, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 11:39 Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области обратился к жителям и гостям региона с предупреждением об угрозе схода снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС рассказали, что лавинная опасность в горах Алматинской области сохраняется с 1 по 2 января 2025 года.

"Убедительно просим граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", – пояснили в департаменте.

В ведомстве напомнили, что на территории региона имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снега происходит из-за повышения температурного фона и выпадения обильных осадков.

Ранее эксперты рассказали, что почти 90% туристов сами провоцируют сход лавин в горах Алматы и Алматинской области.

Андрей Дюсупов
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