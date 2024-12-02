Почти 90% туристов сами провоцируют лавину: эксперты о природных опасностях в горах Алматы и области

Эксперты рассказали, какие природные явления опасны для туристов в горах Алматы и Алматинской области и почему их нельзя недооценивать, сообщает Zakon.kz.

Виталий Жданов – сотрудник института географии. Он занимается изучением природных опасностей. По его словам, в горах туристам нужно быть намного бдительнее и не пренебрегать правилами безопасности.

"По статистике гигантский процент жертв – именно те люди, которые недооценили опасности горной природы. Лавины, оползни, камнепады – это все не для того, чтобы просто людей попугать, а реальные угрозы для жизни туристов". Виталий Жданов

Виталий Жданов перечислил, какие природные явления опасны в горах Алматы. Туман оказался одним из самых "хитрых" погодных условий, поскольку при нем происходит потеря видимости и риск заблудиться неизбежен.

"История из моей жизни: мы ходили на снегосъемку по работе. Находились в районе Т1. В тумане не знали, как возвращаться. Вдвоем сидим, друг к другу прижались. Думали, что придется с ночевкой остаться, в сугроб закапаться. А тут раз, и собачка залаяла. Оказывается, мы вокруг этой Т1 и бродим. То есть потеря видимости – очень страшное природное явление. Таких примеров очень много, когда люди в прямом смысле плутали в трех соснах, уходили не в то ущелье, даже те, кто хорошо знал местность". Виталий Жданов

А вот при низкой температуре велик риск получить переохлаждение или обморожение. Тут важна прежде всего хорошая одежда.

"Как говорят: лучше в горах чуть-чуть подмерзнуть на подходе, чем вспотеть. Потому что как только останавливаетесь, тут же начинается переохлаждение и одежда, если она влажная, то не так греет. Поэтому опытный турист всегда с собой несет запасную куртку, чтобы она была сухой". Виталий Жданов

Лед и ледопады оказались большой проблемой для ученых, потому что нет каких-то объективных методов прогноза ледопадов.

"Тут вперемешку с геологией, когда этот ледопад упадет, никто не знает. Если лавины ученые хоть как-то научились прогнозировать, то с ледопадами проблема. В том же Хан-Тенгри не классическая лавина, а ледопад и отрыв карниза. И он сваливается в самое неподходящее время. Хоть и говорят, что ночью солнца нет, лед более стабилен, но, как показывает практика, это не работает". Виталий Жданов

Виталий Жданов более подробно остановился на лавинах. По его словам, лавиноопасный сезон в среднегорной зоне для статистического туриста длится с ноября до конца апреля. А в зоне ледников они сходят круглый год. Но на высокогорье происходит не типичный сход снежных масс, а вперемешку с камнепадом и ледопадом.

"Специальная снеголавинная служба и "Казгидромет" совместно с селезащитой МЧС занимаются всеми превентивными мероприятиями. Но работают эти службы только в рамках определенного бюджета. У них есть возможность составления прогнозов, предупреждений только в популярных туристских местах. А горы, к примеру, в 100 км в одну сторону и столько же в другую – это надо будет проставить десятки тысяч лавиносборов, то есть это нереально. Несмотря на штормовое предупреждение, мы часто видим на остановках толпу туристов. Людей ничто не останавливает. Поэтому приходится перекрывать дороги, потому что нет другого варианта обеспечить безопасность туристов. Крупные лавины происходят по дороге в Тургень, Иссыкское озеро, вдоль рек Большая и Малая Алматинка, там часто они самопроизвольные после сильных снегопадов". Виталий Жданов

Эксперт отмечает очень важный момент: 80-90% погибших в лавинах людей сами их спровоцировали.

"Отличие лавины от всех остальных природных опасностей в том, что ее легко спровоцировать. Снег, который лежит на склоне, кажется стабильным. Но на самом деле он как стекло. То есть если стекло положить на склон, достаточно пальчиком на него надавить, этот большой пласт треснет. Точно также происходит со снегом, который под воздействием солнца, ветра кристаллизуется и в нем появляются нестабильные слои". Виталий Жданов

Другой эксперт – представитель "Казгидромет", начальник снеговой станции на Большой Алматинке Алексей Голенко, подчеркнул, что везде, где есть снег и горы, возникают лавины.

"Снег – сыпучая масса, но под влиянием времени он уплотняется, может быть менее устойчивым либо стабильным. По моей практике, слабый слой есть во всем снеге. Все склоны, где есть снег, являются потенциально опасными. 10 см они или 50 см, всегда можно вызвать лавину. Есть склоны в нашем ущелье, где лавины сходят всегда. Если брать Малую Алматинку, даже когда там выпадает малое количество снега – лавина сходит". Алексей Голенко

А есть склоны, где их не бывает в течение 20-30-40 лет и более. Это южные склоны. Такие как визит-центр Аюсай, где около 50 лет назад сошла лавина и погибли животные. После этого лавин там не фиксировалось.



"У нас есть постоянные факторы лавинообразования – это Большая Алматинка, там огромные лавинные очаги, которые известны и занесены на карты опасности. Все эти очаги изучены, пронумерованы, но только там, где ходят люди. Опять же это огромные территории, нужно иметь гигантские институты и ресурсы, чтобы на миллионы квадратных километров составлять карты. Эти карты научные. Небольшой недостаток, что они не несут юридической силы. Они не являются нормативным строительным документом. То есть в советские времена геолог, проектировщик должен был с ними сверяться, сейчас такого нет", – добавил Виталий Жданов.

Алексей Голенко рекомендовал туристам перед походом обращать внимание на время. Если пошел снегопад, лучше три дня не ходить в горы. В весенний период лавинная опасность может сохраняться каждый день.

"Легко спровоцировать лавину во второй половине дня. Если утром вы пошли в горы, снег не проваливается, вы ходите по нему прекрасно. А после обеда совсем другие условия. У меня было, что в 2006 году мы пошли на пик Школьник на Шымбулаке, чтобы сделать профилактический спуск лавин. Я показывал безопасный подход к взрывникам. Время было 10 часов, я шел как по асфальту. Два метра снега, никаких проблем, лопатой не могли раздолбить его, потому что была ледовая корка. Я посмотрел на часы – 11:50, условия были стабильные. Буквально через 10 минут все провалились в снег и вызвали огромную лавину. Благо, мы были застрахованы и сумели выбраться". Алексей Голенко

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Эксперты заявляют, что в основном в лавинах погибают не от удушья, а от травм, полученных во время схода снежной массы. Поэтому туристам нужно брать с собой аптечку, веревку для страхования и специальную лопату, которая может помочь выбраться из-под снега.