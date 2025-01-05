Казахстанцев заставляют платить несуществующий "штраф"

Не так давно в Казахстане появилась новая схема мошенничества, которая поражает своей виртуозностью. Злоумышленники теперь не просто пытаются украсть деньги: они "вооружились" страхами и доверием граждан к "официальным" источникам, сообщает Zakon.kz.

О том, как это работает, казахстанцам рассказали специалисты, разместив подробный пост в Telegram-канале о мошенничествах Aqparat saqshysy.

Поддельный вызов в суд

Схема начинается с того, что к вам приходит письмо по почте или на email с официальным оформлением. На нем печать суда, имя судьи, дата и время "заседания". Вас обвиняют в нарушении: от "долга за коммунальные услуги" до "распространения запрещенного контента".

Звонок от мошенников

Через день-два раздается звонок. Голос уверенного "сотрудника прокуратуры" или "следователя" говорит: "Вы пропустили повестку в суд, мы можем урегулировать дело без разбирательства".

Давление через угрозы

Вас запугивают: "Если вы не оплатите штраф до конца дня, к вам приедет полиция". Для большей убедительности мошенники могут назвать ваш адрес или ИИН (иногда такие данные попадают к ним через утечки баз).

Моментальный "штраф"

Вас просят перевести деньги через терминал или на "официальный счет" (на самом деле это карта мошенников).

Почему это работает

Никто не хочет связываться с судами или иметь дело с полицией.

Мошенники используют настоящие юридические термины, данные, а поддельные письма выглядят, как оригиналы.

Как защититься от такой схемы

Проверяйте документы. Если вам пришло "письмо из суда", свяжитесь с органами через официальные номера телефонов. Не поддавайтесь панике. Настоящие судебные дела не решаются через звонки или переводы на карты. Не доверяйте звонкам. Настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут звонить вам с такими требованиями. Проверяйте счета. Любой "официальный счет" можно проверить через банк.

Если столкнулись с таким видом мошенничества, то следует сразу же обратиться в полицию.

Также стоит предупредить своих близких, особенно пожилых родственников – они чаще всего становятся жертвами таких схем.

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