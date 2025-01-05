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Общество

Казахстанцев заставляют платить несуществующий "штраф"

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 10:41 Фото: pexels
Не так давно в Казахстане появилась новая схема мошенничества, которая поражает своей виртуозностью. Злоумышленники теперь не просто пытаются украсть деньги: они "вооружились" страхами и доверием граждан к "официальным" источникам, сообщает Zakon.kz.

О том, как это работает, казахстанцам рассказали специалисты, разместив подробный пост в Telegram-канале о мошенничествах Aqparat saqshysy.

Поддельный вызов в суд

Схема начинается с того, что к вам приходит письмо по почте или на email с официальным оформлением. На нем печать суда, имя судьи, дата и время "заседания". Вас обвиняют в нарушении: от "долга за коммунальные услуги" до "распространения запрещенного контента".

Звонок от мошенников

Через день-два раздается звонок. Голос уверенного "сотрудника прокуратуры" или "следователя" говорит: "Вы пропустили повестку в суд, мы можем урегулировать дело без разбирательства".

Давление через угрозы

Вас запугивают: "Если вы не оплатите штраф до конца дня, к вам приедет полиция". Для большей убедительности мошенники могут назвать ваш адрес или ИИН (иногда такие данные попадают к ним через утечки баз).

Моментальный "штраф"

Вас просят перевести деньги через терминал или на "официальный счет" (на самом деле это карта мошенников).

Почему это работает

  • Никто не хочет связываться с судами или иметь дело с полицией.
  • Мошенники используют настоящие юридические термины, данные, а поддельные письма выглядят, как оригиналы.

Как защититься от такой схемы

  1. Проверяйте документы. Если вам пришло "письмо из суда", свяжитесь с органами через официальные номера телефонов.
  2. Не поддавайтесь панике. Настоящие судебные дела не решаются через звонки или переводы на карты.
  3. Не доверяйте звонкам. Настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут звонить вам с такими требованиями.
  4. Проверяйте счета. Любой "официальный счет" можно проверить через банк.

Если столкнулись с таким видом мошенничества, то следует сразу же обратиться в полицию.

Также стоит предупредить своих близких, особенно пожилых родственников – они чаще всего становятся жертвами таких схем.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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