Казахстанцев заставляют платить несуществующий "штраф"
О том, как это работает, казахстанцам рассказали специалисты, разместив подробный пост в Telegram-канале о мошенничествах Aqparat saqshysy.
Поддельный вызов в суд
Схема начинается с того, что к вам приходит письмо по почте или на email с официальным оформлением. На нем печать суда, имя судьи, дата и время "заседания". Вас обвиняют в нарушении: от "долга за коммунальные услуги" до "распространения запрещенного контента".
Звонок от мошенников
Через день-два раздается звонок. Голос уверенного "сотрудника прокуратуры" или "следователя" говорит: "Вы пропустили повестку в суд, мы можем урегулировать дело без разбирательства".
Давление через угрозы
Вас запугивают: "Если вы не оплатите штраф до конца дня, к вам приедет полиция". Для большей убедительности мошенники могут назвать ваш адрес или ИИН (иногда такие данные попадают к ним через утечки баз).
Моментальный "штраф"
Вас просят перевести деньги через терминал или на "официальный счет" (на самом деле это карта мошенников).
Почему это работает
- Никто не хочет связываться с судами или иметь дело с полицией.
- Мошенники используют настоящие юридические термины, данные, а поддельные письма выглядят, как оригиналы.
Как защититься от такой схемы
- Проверяйте документы. Если вам пришло "письмо из суда", свяжитесь с органами через официальные номера телефонов.
- Не поддавайтесь панике. Настоящие судебные дела не решаются через звонки или переводы на карты.
- Не доверяйте звонкам. Настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут звонить вам с такими требованиями.
- Проверяйте счета. Любой "официальный счет" можно проверить через банк.
Если столкнулись с таким видом мошенничества, то следует сразу же обратиться в полицию.
Также стоит предупредить своих близких, особенно пожилых родственников – они чаще всего становятся жертвами таких схем.
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