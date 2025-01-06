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Общество

Тест: Хорошо ли вы знаете архитектурные сооружения Алматы?

Тест, архитектурные сооружения Алматы?, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 10:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы – город с богатым архитектурным наследием, где исторические сооружения гармонично переплетаются друг с другом. А уникальные здания и архитектурные памятники создают неповторимый облик мегаполиса. Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы их знаете.

Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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