Тест: Хорошо ли вы знаете архитектурные сооружения Алматы?
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы – город с богатым архитектурным наследием, где исторические сооружения гармонично переплетаются друг с другом. А уникальные здания и архитектурные памятники создают неповторимый облик мегаполиса. Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы их знаете.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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