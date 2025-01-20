Тест: Хорошо ли вы знаете архитектурные сооружения Астаны?
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астана – город, который стал ярким примером современной архитектуры. Сооружения столицы не только отражают динамичное развитие, но и подчеркивают стремление Казахстана занять значимое место на мировой архитектурной карте.
Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете архитектурные сооружения правого и левого берега столицы.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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