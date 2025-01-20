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Туризм

Тест: Хорошо ли вы знаете архитектурные сооружения Астаны?

Тест: Хорошо ли вы знаете архитектурные сооружения Астаны?, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 15:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астана – город, который стал ярким примером современной архитектуры. Сооружения столицы не только отражают динамичное развитие, но и подчеркивают стремление Казахстана занять значимое место на мировой архитектурной карте.

Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете архитектурные сооружения правого и левого берега столицы.

Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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