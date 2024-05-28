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Тест: Хорошо ли вы знаете архитектурные сооружения Казахстана?

Тест: Хорошо ли вы знаете архитектурные сооружения Казахстана?, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 14:50 Фото: Zakon.kz
Архитектурные сооружения хранят в себе память и создают связь между настоящим и прошлым. Часть из них даже уже стали визитными карточками городов или страны. В этом опросе собраны как современные, так и исторические сооружения республики. Сегодня они стали центром всеобщего притяжения.
Zakon.kz предлагает пройти тест на знание главных архитектурных достопримечательностей Казахстана. О них многие знают, кто-то уже побывал в туристических местах, а некоторым только предстоит отправиться в увлекательное путешествие, но перед тем, как все увидеть вживую, можно совершить виртуальный тур.

Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

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