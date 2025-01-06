Погружение в казахский язык, бесплатное обучение в колледжах: планы Минпросвещения на 2025 год
Как следует из релиза, опубликованного 6 января на сайте правительства, планируется расширить сеть консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации, до 4245 единиц для оказания методической поддержки по вопросам ухода, воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях семьи.
В рамках реновации будет проведен ремонт и обновлено оснащение в 260 государственных детских садах. 500 тыс. детей будут участвовать в пилотном проекте "Тілге бойлау" по погружению в казахский язык. В 2025 году во всех регионах Казахстана планируется внедрение ваучерного финансирования дошкольного воспитания и обучения по принципу "деньги за ребенком".
В среднем образовании планируется:
- ввод 272,8 тыс. ученических мест;
- 90%-ный охват детей с особыми образовательными потребностями специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией;
- приобретение 1 тыс. современных предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники, STEM;
- запуск проекта по реновации 1,3 тыс. сельских школ.
По направлению технического и профессионального образования планируется:
- 100%-ный охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9-х классов);
- увеличение целевого заказа с обязательством трудоустройства на 10 тыс. мест;
- увеличение стоимости подушевого норматива в два раза;
- оснащение и укрепление материально-технической базы 80 колледжей, в том числе через привлечение частных инвестиций;
- открытие на базе колледжей 10 мини-предприятий.
24 декабря 2024 года стало известно, что Министерство просвещения Казахстана подготовило проект Дорожной карты по трансформации технического и профессионального образования РК на 2025-2027 годы.