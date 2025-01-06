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Общество

Погружение в казахский язык, бесплатное обучение в колледжах: планы Минпросвещения на 2025 год

Студенты, образование, абитуриенты, вуз, университет, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 09:48 Фото: pexels
По данным Министерства просвещения Казахстана, в 2025 году планируется увеличение охвата детей от двух до шести лет дошкольным воспитанием и обучением до 95%, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, опубликованного 6 января на сайте правительства, планируется расширить сеть консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации, до 4245 единиц для оказания методической поддержки по вопросам ухода, воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях семьи.

В рамках реновации будет проведен ремонт и обновлено оснащение в 260 государственных детских садах. 500 тыс. детей будут участвовать в пилотном проекте "Тілге бойлау" по погружению в казахский язык. В 2025 году во всех регионах Казахстана планируется внедрение ваучерного финансирования дошкольного воспитания и обучения по принципу "деньги за ребенком".

В среднем образовании планируется:

  • ввод 272,8 тыс. ученических мест;
  • 90%-ный охват детей с особыми образовательными потребностями специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией;
  • приобретение 1 тыс. современных предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники, STEM;
  • запуск проекта по реновации 1,3 тыс. сельских школ.

По направлению технического и профессионального образования планируется:

  • 100%-ный охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9-х классов);
  • увеличение целевого заказа с обязательством трудоустройства на 10 тыс. мест;
  • увеличение стоимости подушевого норматива в два раза;
  • оснащение и укрепление материально-технической базы 80 колледжей, в том числе через привлечение частных инвестиций;
  • открытие на базе колледжей 10 мини-предприятий.

24 декабря 2024 года стало известно, что Министерство просвещения Казахстана подготовило проект Дорожной карты по трансформации технического и профессионального образования РК на 2025-2027 годы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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