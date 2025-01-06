Готовы ли водохранилища Казахстана к весенним паводкам

На аппаратном совещании Министерства водных ресурсов и ирригации 6 января обсудили подготовку к паводковому периоду. На сегодняшний день в водохранилищах страны освобождают емкости, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на данный момент объем воды в Астанинском водохранилище снизили до 83%. С 20 декабря 2024 года по 3 января 2025 года с него сбросили 5,06 млн кубометров воды. К 1 апреля 2025 года министерство планирует уменьшить объем воды в водохранилище до 300 млн кубометров или до 73%.

В Актюбинском водохранилище остается около 51 млн кубометров воды. К 1 апреля планируется сократить этот объем до 47,32 млн кубометров.

Объем воды в Битикском водохранилище Западно-Казахстанской области снижен до 34,45 млн кубометров. На сегодня из водохранилища сбрасывают 8,3 кубометров воды в секунду.

Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области наполнено на 79%. К 1 апреля намерено сократить объем воды в водохранилище еще на 8%.

В Ынтымакском водохранилище Карагандинской области собрано 69 млн кубометров воды. Для приема паводковых вод весной планируется освободить водохранилище до 39%.

Объем воды в Кенгирском водохранилище в Улытауской области снизили до 86%. До весны планируется освободить еще около 11%.

В Верхне-Тобольском водохранилище Костанайской области собрали 585,4 млн кубометров воды. Согласно режиму работы водохранилища, до 1 апреля ожидается снижение объема воды до 499,37 млн кубометров, или 61%.

"Весной очень важно не только собирать паводковые воды в резервуарах, но и направлять их в озерные системы, естественные пастбища и луга. Поэтому необходимо заранее спланировать работу по грамотному распределению воды. В этом году были полностью удовлетворены запросы аграриев и других водопользователей. В прошедший поливной период крестьянским хозяйствам страны было подано около 11 млрд кубометров воды. Кроме того, проделана большая работа по сохранению и восстановлению больших и малых водоемов", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу подготовки к паводковому периоду 2025 года с участием профильных министров и акимов регионов.



Как рассказали в пресс-службе правительства, ключевая задача – обеспечение готовности к паводкам и снижение рисков для населения и инфраструктуры.