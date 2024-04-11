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20 водохранилищ построят в Казахстане после масштабных паводков

20 водохранилищ построят в Казахстане после масштабных паводков , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 18:25 Фото: gov.kz
Для защиты населенных пунктов от подтоплений и для сбора паводковых вод, министерство водных ресурсов и ирригации приступило к работам по строительству 20 водохранилищ. Новые водохранилища появятся в 11 областях, сообщает Zakon.kz.

Об сообщила на брифинге в СЦК 11 апреля официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева. 

"Строительство пяти водохранилищ планируется начать в этом году. Новые водохранилища увеличат площади поливных земель на 250 тысяч гектаров и снизят угрозу затопления 70 населенных пунктов с населением 137 тысяч человек. А 15 действующих водохранилищ страны будут реконструированы. Это позволит снизить угрозу затопления 64 населенных пунктов, в которых проживают 70 тысяч человек, а также улучшить подачу воды на 74 тысячах га поливных земель", – сообщила она.

По словам Молдир Абдуалиевой, по итогам паводкового периода будут внесены изменения в Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030. По поручению президента в нее войдут пункты по предотвращению паводков и накоплению талой воды для дальнейшего использования в сельском хозяйстве.

Она также рассказала о текущей ситуации на водохранилищах Казахстана: 

  • В Костанайской области пик паводка прошел, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.
  • Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Продолжается половодье.
  • В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 70%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ожидается, что это произойдет 15-20 апреля. Для предотвращения подтоплений на месте работают сотрудники МЧС, Минводы и акимата области.
  • В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,8%. В регионе начался период половодья, поэтому начаты попуски по Ертисскому каскаду водохранилищ.
  • Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. При этом, по данным Казгидромета, повышается нерегулируемый сток реки Жабай, поэтому есть паводки в Атбасарском районе Акмолинской области. Министерство, акимат региона и ДЧС активно работают над решением проблемы.
  • В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 97%. Обстановка в регионе стабильная.
  • Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел. Обстановка стабильная.

Ранее сообщалось, что компанию, строившую селезащитную плотину в Алматы, подозревают в хищении 775 млн тенге. 

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