Как выглядят крупнейшие водохранилища Казахстана

Министерство водных ресурсов и ирригации предоставило топ-5 крупнейших водохранилищ Казахстана, сообщает Zakon.kz.

1. Бухтарминское водохранилище

Фото: Zakon.kz

Это самое крупное по площади водохранилище Казахстана. Его площадь – 5490 квадратных км, средняя глубина – 9,6 м. Образованное плотиной Бухтарминской ГЭС на реке Ертыс водохранилище введено в эксплуатацию в 1967 году. Объект является многофункциональным резервуаром, ресурсы которого используются в энергетике, водной транспортировке, промышленности, питьевом водоснабжении, рыбном и сельском хозяйствах. Кроме того, Бухтарминское водохранилище много лет выполняет важную роль в стабилизации течения реки Ертыс. Это улучшает условия для перемещения судов.

2. Капшагайское водохранилище

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Расположенное на реке Или в Алматинской области Капшагайское водохранилище на втором месте по площади. Объект, созданный для регулирования стока реки Или, также используется для ирригации, рыбоводства и рекреации. Наполнение водохранилища началось в 1970 году. На сегодня его площадь – 1847 квадратных км, объем – 18,14 кубокилометров. В водохранилище также впадают реки Турген, Чилик, Иссык, Талгар и Каскелен. Капшагайское водохранилище является одной из туристских достопримечательностей региона. Также оно служит важным источником воды для различных отраслей экономики.

3. Шардаринское водохранилище

Фото: gov.kz

Расположенное на реке Сырдарья Шардаринское водохранилище введено в эксплуатацию в 1967 году. Объект площадью 783 квадратных километров и средней глубиной 6,3 м является неотъемлемой частью водохозяйственной системы Туркестанской области. Водохранилище не только регулирует сток, но и используется для энергетики и ирригации. Также оно обеспечивает питьевой водой город Шардара.

4. Шульбинское водохранилище

Фото: samruk-energy.kz

Шульбинское водохранилище, образованное плотиной Шульбинской ГЭС в Восточно-Казахстанской области, находится на 4-м месте сегодняшнего рейтинга. Объект ведет сезонное регулирование бокового притока на участке между Бухтарминской и Шульбинской ГЭС. Площадь водохранилища – 255 квадратных км, объем – 2,39 кубокилометров.



5. Сергеевское водохранилище

Фото: wikimedia

Сергеевское водохранилище в Северном Казахстане входит в "пятерку" крупнейших в стране. Его площадь – 117 квадратных км, объем – 693 млн кубометров, средняя глубина – 5,9 м. Объект, введенный в эксплуатацию в 1969 году, уже много лет регулирует сток воды. Также здесь находится Сергеевская ГЭС. Ресурсы водохранилища используются в энергетических и коммунально-бытовых нуждах региона, а также в местных ирригационных системах. Поэтому объект имеет особую важность для экономики северного региона.

