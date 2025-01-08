Снегопад в Алматы: когда он закончится и сколько выпало осадков

С ночи 8 января 2025 года в Алматы начался снегопад, который не прекратился до сих пор. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков и местных властей, когда в южной столице закончится снегопад и сколько выпало осадков.

По данным РГП "Казгидромет", сегодня в Алматы будет облачно, прогнозируется снег, ночью – временами снегопад. Временами ожидаются туман и гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С мороза.

"Окончание снегопада ожидается примерно в районе 12:00-15:00", – уточнили в гидрометцентре.

Согласно прогнозу, в предстоящие четверг и пятницу в мегаполисе осадков не ожидается:

9 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С мороза.

– переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С мороза. 10 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -1-3°С мороза.

Согласно информации городского акимата, по состоянию на 09:00 в Алматы выпало 14 см, на Каменском плато – 22 см, Шымбулаке – 20 см снега. Количество осадков составило 9 мм, или 26% от месячной нормы (35 мм).

В дневной период задействовано 475 единиц спецтехники и 1115 дорожных рабочих.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С начала выпадения снега производится посыпка противогололедных материалов силами 194 пескоразбрасывателей.

По состоянию на 09:00 использовано 3600 тонн.

С 04:30 организовано 25 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Начало повторного прометания, с учетом дозаправки техники ГСМ и противогололедными материалами, планируется в 12:00 после завершения снегопада. Начаты работы по параллельному вывозу снежного вала вдоль обочин дорог. Для оперативной и качественной очистки применена практика временного частичного перекрытия парковочных "карманов", в целях исключения запаркованности автотранспортными средствами". Пресс-служба акимата Алматы

Силами 75 единиц малогабаритной техники организована механизированная уборка тротуаров, мест общего пользования, социально значимых объектов, парковочных "карманов", ручная очистка остановок общественного транспорта, надземных переходов.

"В связи с возможным гололедом водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и избегать парковки в зонах работы снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность при переходе дорог, особенно в условиях ограниченной видимости и скользкого покрытия". Пресс-служба акимата Алматы

Накануне, 7 января 2025 года, акимат Алматы обратился с призывом к горожанам из-за ожидаемого снегопада.