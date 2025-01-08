Снегопад в Алматы: когда он закончится и сколько выпало осадков
По данным РГП "Казгидромет", сегодня в Алматы будет облачно, прогнозируется снег, ночью – временами снегопад. Временами ожидаются туман и гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С мороза.
"Окончание снегопада ожидается примерно в районе 12:00-15:00", – уточнили в гидрометцентре.
Согласно прогнозу, в предстоящие четверг и пятницу в мегаполисе осадков не ожидается:
- 9 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С мороза.
- 10 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -1-3°С мороза.
Согласно информации городского акимата, по состоянию на 09:00 в Алматы выпало 14 см, на Каменском плато – 22 см, Шымбулаке – 20 см снега. Количество осадков составило 9 мм, или 26% от месячной нормы (35 мм).
В дневной период задействовано 475 единиц спецтехники и 1115 дорожных рабочих.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
С начала выпадения снега производится посыпка противогололедных материалов силами 194 пескоразбрасывателей.
По состоянию на 09:00 использовано 3600 тонн.
С 04:30 организовано 25 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Начало повторного прометания, с учетом дозаправки техники ГСМ и противогололедными материалами, планируется в 12:00 после завершения снегопада. Начаты работы по параллельному вывозу снежного вала вдоль обочин дорог. Для оперативной и качественной очистки применена практика временного частичного перекрытия парковочных "карманов", в целях исключения запаркованности автотранспортными средствами".Пресс-служба акимата Алматы
Силами 75 единиц малогабаритной техники организована механизированная уборка тротуаров, мест общего пользования, социально значимых объектов, парковочных "карманов", ручная очистка остановок общественного транспорта, надземных переходов.
"В связи с возможным гололедом водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и избегать парковки в зонах работы снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность при переходе дорог, особенно в условиях ограниченной видимости и скользкого покрытия".Пресс-служба акимата Алматы
Накануне, 7 января 2025 года, акимат Алматы обратился с призывом к горожанам из-за ожидаемого снегопада.