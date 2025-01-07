Снегопад в Алматы: акимат обратился с призывом к горожанам

В Алматы коммунальные службы усиливают работу в связи с прогнозируемым 8 января 2025 года снегопадом. К жителям южной столицы обратился городской акимат, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром 8 января в городе возможен снег общей высотой до 9 см, а также образование гололеда. Температура воздуха ночью опустится до -5…-7°С, днем ожидается -2…0°С.

"В связи с прогнозом снегопада, который ожидается с 8 января, коммунальные службы Алматы переведены в усиленный режим работы... На 7 января задействовано 438 единиц спецтехники и 968 дорожных рабочих. С начала зимнего сезона 2024-2025 годов уже вывезено 220 тыс. куб. м снега". Управление развития коммунальной инфраструктуры акимата Алматы

Для обеспечения своевременной и эффективной уборки дорог Управление развития коммунальной инфраструктуры призывает жителей города:

не парковать автомобили на обочинах дорог, особенно в ночное время;

обращать внимание на установленные предупреждающие конусы на парковках и вдоль дорог.

Особое внимание уделяется горным и предгорным районам города, где активно проводится сгребание снега.

Рекомендации для водителей и пешеходов:

в связи с возможным гололедом водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и избегать парковки в зонах работы снегоуборочной техники;

пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность при переходе дорог, особенно в условиях ограниченной видимости и скользкого покрытия.

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