#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
527.3
544.86
4.95
Общество

Снегопад в Алматы: акимат обратился с призывом к горожанам

Снегопад в Алматы: акимат обратился с призывом к горожанам, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 16:16 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы коммунальные службы усиливают работу в связи с прогнозируемым 8 января 2025 года снегопадом. К жителям южной столицы обратился городской акимат, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром 8 января в городе возможен снег общей высотой до 9 см, а также образование гололеда. Температура воздуха ночью опустится до -5…-7°С, днем ожидается -2…0°С.

"В связи с прогнозом снегопада, который ожидается с 8 января, коммунальные службы Алматы переведены в усиленный режим работы... На 7 января задействовано 438 единиц спецтехники и 968 дорожных рабочих. С начала зимнего сезона 2024-2025 годов уже вывезено 220 тыс. куб. м снега".Управление развития коммунальной инфраструктуры акимата Алматы

Для обеспечения своевременной и эффективной уборки дорог Управление развития коммунальной инфраструктуры призывает жителей города:

  • не парковать автомобили на обочинах дорог, особенно в ночное время;
  • обращать внимание на установленные предупреждающие конусы на парковках и вдоль дорог.

Особое внимание уделяется горным и предгорным районам города, где активно проводится сгребание снега.

Рекомендации для водителей и пешеходов:

  • в связи с возможным гололедом водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и избегать парковки в зонах работы снегоуборочной техники;
  • пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность при переходе дорог, особенно в условиях ограниченной видимости и скользкого покрытия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 16:16
Погодные аномалии в Казахстане: прогноз на январь 2025 года
, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 16:16

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 7 по 9 января 2025 года. Из него следует, что жителей страны ожидают резкие изменения погодных условий. Какие именно – можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Прогноз погоды на 8 января: большую часть Казахстана накроет снегопад
Общество
16:23, Сегодня
Прогноз погоды на 8 января: большую часть Казахстана накроет снегопад
Спецоборудование и более 200 sim-карт: офис интернет-мошенников накрыли в Карагандинской области
Общество
15:51, Сегодня
Спецоборудование и более 200 sim-карт: офис интернет-мошенников накрыли в Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: