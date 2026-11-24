"Когда мы доедем до дома?!": пробки накрыли дороги в Алматы
Согласно информации из приложения "2ГИС", заторы на автодорогах Алматы оцениваются в максимальные 10 баллов.
Судя по карте, пробки наблюдаются практически на всех крупных улицах города, в том числе Саина, Толе би, Жандосова, Сатпаева, Тимирязева, Жарокова, Муканова, и на проспектах Назарбаева, Абая, Рыскулова, Райымбека.
Также в различных частях Алматы произошли дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Жители и гости Алматы, которые оказались в заторах, делятся своим возмущением в приложении. Водители в недоумении – почему именно во время дождя многие начинают странно ездить:
- "Апокалипсис".
- "Когда мы доедем до дома?!"
- "Во время дождя у всех голова кругом?"
- "Почему начинаете странно водить, если идет дождь?"
- "Можете не ехать сюда, пожалуйста. Мне на работу надо".
- "Справа тормоз или газ? Дождь смыл все мои навыки вождения".
По данным "Казгидромета", в ближайшие три дня в Алматы прогнозируются осадки и похолодание:
- 25 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дожди, снег). Ветер северо-восточный, 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.
- 26 ноября: переменная облачность, во второй половине дня дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +18...+20°С.
- 27 ноября: переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8°С.
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Ранее мы писали, что Алматы готовится к дождю и возможным подтоплениям. В связи с этим акимат обратился к жителям.