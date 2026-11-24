В Алматы сегодня, 24 ноября 2026 года, во второй половине дня пошел дождик, который до сих пор не прекратился. Из-за осадков на дорогах южной столицы образовались пробки, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации из приложения "2ГИС", заторы на автодорогах Алматы оцениваются в максимальные 10 баллов.

Судя по карте, пробки наблюдаются практически на всех крупных улицах города, в том числе Саина, Толе би, Жандосова, Сатпаева, Тимирязева, Жарокова, Муканова, и на проспектах Назарбаева, Абая, Рыскулова, Райымбека.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Также в различных частях Алматы произошли дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Жители и гости Алматы, которые оказались в заторах, делятся своим возмущением в приложении. Водители в недоумении – почему именно во время дождя многие начинают странно ездить:

"Апокалипсис".

"Когда мы доедем до дома?!"

"Во время дождя у всех голова кругом?"

"Почему начинаете странно водить, если идет дождь?"

"Можете не ехать сюда, пожалуйста. Мне на работу надо".

"Справа тормоз или газ? Дождь смыл все мои навыки вождения".

По данным "Казгидромета", в ближайшие три дня в Алматы прогнозируются осадки и похолодание:

25 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дожди, снег). Ветер северо-восточный, 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.

переменная облачность, ночью осадки (дожди, снег). Ветер северо-восточный, 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С. 26 ноября: переменная облачность, во второй половине дня дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, во второй половине дня дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +18...+20°С. 27 ноября: переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8°С.

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