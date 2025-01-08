МВД обратилось с призывом к казахстанцам

Департамент по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел предупреждает о серьезных последствиях участия в мошеннических схемах, связанных с выводом денежных средств потерпевших, сообщат Zakon.kz.

Как отметил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай, в поисках легкого заработка многие люди, не осознавая уголовной и гражданской ответственности, становятся невольными пособниками мошенников, выполняя роль так называемых "дропов".

"В 2024 году по более чем 1,2 тыс. таких случаев были вынесены судебные решения о взыскании средств, выведенных через банковские карты "дропов" на счета мошенников, на сумму более 1,3 млрд тенге", — сообщил Жандос Сүйінбай.

Кроме того, 56 казахстанцев, принимавших участие в преступных схемах, были привлечены к уголовной ответственности за содействие в совершении интернет-мошенничеств.

МВД призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на обещания легкого заработка и незамедлительно сообщать обо всех подозрительных предложениях в полицию.

Осенью 2024 года в ВКО с дропперов взыскали в пользу пострадавших от мошенников более 62 млн тенге.