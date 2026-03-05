#Референдум-2026
Общество

Высокая зарплата без опыта: МВД предупредило о новой опасности для казахстанцев

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 09:22 Фото: Zakon.kz
Департамент по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел (МВД) предупредил о рисках, связанных с интернет-объявлениями о “высокооплачиваемой работе” за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве 5 марта 2026 года, объявления чаще всего размещаются в Telegram-каналах, WhatsApp-группах и на других онлайн-платформах.

"Злоумышленники распространяют предложения в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, обещая высокий доход, оплаченный перелет и проживание, а также легкую работу без опыта и знания языка".МВД

Но по прибытии люди могут столкнуться со следующими рисками:

  • изъятие паспортов и иных документов;
  • ограничение свободы передвижения;
  • принуждение к участию в интернет-мошенничествах;
  • невыплата заработной платы;
  • вымогательство денежных средств за ”освобождение” или возвращение на родину;
  • психологическое давление и угрозы.

Рекомендуемые меры предосторожности:

  • оформляйте трудоустройство за рубежом только через лицензированные агентства;
  • тщательно проверяйте работодателя и условия договора;
  • не передавайте документы и персональные данные третьим лицам;
  • информируйте родственников о маршруте и месте пребывания.

При получении сомнительных предложений или признаках мошенничества казахстанцам рекомендуют незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.


"Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям в сети интернет", – отметили в ведомстве.

28 февраля 2026 года в Генеральной прокуратуре заявили, что в Казахстане наблюдается наращивание темпа мошенниками.

