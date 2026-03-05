Высокая зарплата без опыта: МВД предупредило о новой опасности для казахстанцев
Департамент по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел (МВД) предупредил о рисках, связанных с интернет-объявлениями о “высокооплачиваемой работе” за рубежом, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ведомстве 5 марта 2026 года, объявления чаще всего размещаются в Telegram-каналах, WhatsApp-группах и на других онлайн-платформах.
"Злоумышленники распространяют предложения в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, обещая высокий доход, оплаченный перелет и проживание, а также легкую работу без опыта и знания языка".МВД
Но по прибытии люди могут столкнуться со следующими рисками:
- изъятие паспортов и иных документов;
- ограничение свободы передвижения;
- принуждение к участию в интернет-мошенничествах;
- невыплата заработной платы;
- вымогательство денежных средств за ”освобождение” или возвращение на родину;
- психологическое давление и угрозы.
Рекомендуемые меры предосторожности:
- оформляйте трудоустройство за рубежом только через лицензированные агентства;
- тщательно проверяйте работодателя и условия договора;
- не передавайте документы и персональные данные третьим лицам;
- информируйте родственников о маршруте и месте пребывания.
При получении сомнительных предложений или признаках мошенничества казахстанцам рекомендуют незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
"Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям в сети интернет", – отметили в ведомстве.
28 февраля 2026 года в Генеральной прокуратуре заявили, что в Казахстане наблюдается наращивание темпа мошенниками.
