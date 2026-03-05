Высокая зарплата без опыта: МВД предупредило о новой опасности для казахстанцев

Департамент по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел (МВД) предупредил о рисках, связанных с интернет-объявлениями о “высокооплачиваемой работе” за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве 5 марта 2026 года, объявления чаще всего размещаются в Telegram-каналах, WhatsApp-группах и на других онлайн-платформах.

"Злоумышленники распространяют предложения в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, обещая высокий доход, оплаченный перелет и проживание, а также легкую работу без опыта и знания языка". МВД

Но по прибытии люди могут столкнуться со следующими рисками:

изъятие паспортов и иных документов;

ограничение свободы передвижения;

принуждение к участию в интернет-мошенничествах;

невыплата заработной платы;

вымогательство денежных средств за ”освобождение” или возвращение на родину;

психологическое давление и угрозы.

Рекомендуемые меры предосторожности:

оформляйте трудоустройство за рубежом только через лицензированные агентства;

тщательно проверяйте работодателя и условия договора;

не передавайте документы и персональные данные третьим лицам;

информируйте родственников о маршруте и месте пребывания.

При получении сомнительных предложений или признаках мошенничества казахстанцам рекомендуют незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.





"Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям в сети интернет", – отметили в ведомстве.

28 февраля 2026 года в Генеральной прокуратуре заявили, что в Казахстане наблюдается наращивание темпа мошенниками.