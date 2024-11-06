Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Восточно-Казахстанской области с дропперов взыскали более 62 млн тенге

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 18:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Восточно-Казахстанской области увеличились случаи мошенничества с участием дропперов - лиц, помогающих мошенникам завладеть чужими деньгами, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры области, на сегодняшний день в суд поданы иски от 83 потерпевших на сумму более 160 млн тенге, из которых уже удовлетворены 52, и с дропперов взыскано более 62 млн тенге. Остальные дела находятся на рассмотрении.

Вместе с тем в прокуратуре отметили, что в случае признания дропперов причастными к мошенничеству они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Прокуратура рекомендует гражданам проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать личные данные и воздерживаться от участия в подобных схемах.

В случае мошенничества прокуроры советуют обращаться в полицию или прокуратуру для получения информации о порядке подачи иска.

Читайте также

КазНИИ глазных болезней признан клиникой высшей категории в Казахстане
КазНИИ глазных болезней признан клиникой высшей категории в Казахстане
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Таразе охранник доказал в суде, что его уволили незаконно, и получил компенсацию
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
На ряде автодорог Казахстана вводятся ограничения движения из-за непогоды
Лариса Черненко
Восточно-Казахстанская область 2024 год Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
6 ноября, какой день, народные приметы о погоде, что можно и что нельзя делать
6 ноября Арефьев день: народные приметы о погоде, что можно и нельзя делать
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: