В Восточно-Казахстанской области с дропперов взыскали более 62 млн тенге

В Восточно-Казахстанской области увеличились случаи мошенничества с участием дропперов - лиц, помогающих мошенникам завладеть чужими деньгами, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры области, на сегодняшний день в суд поданы иски от 83 потерпевших на сумму более 160 млн тенге, из которых уже удовлетворены 52, и с дропперов взыскано более 62 млн тенге. Остальные дела находятся на рассмотрении.

Вместе с тем в прокуратуре отметили, что в случае признания дропперов причастными к мошенничеству они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Прокуратура рекомендует гражданам проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать личные данные и воздерживаться от участия в подобных схемах.

В случае мошенничества прокуроры советуют обращаться в полицию или прокуратуру для получения информации о порядке подачи иска.