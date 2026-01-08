Актуальные изменения в ГК, ГПК, АППК в 2025-26 годах

Смотрите в прямом эфире ПРАВМЕДИА обзор важных изменений в Гражданском, Гражданском процессуальном и Административном процедурно-процессуальном кодексах за 2025-2026 год.

За прошлый год были приняты 14 законов, которыми внесены изменения в гражданское и гражданское процессуальное законодательство, а также АППК.

Среди них поправки, которые направлены на совершенствование вопросов приобретения права собственности, заключения договоров, связанных с приобретением недвижимости, ограничения распоряжения деньгами, находящимися в банке, деятельности на рынке ценных бумаг, гражданского процесса и административных процедур.

Об этом и не только будем говорить в прямом эфире.

Ведущая: Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Университета Кунаева, аккредитованный субъект научной и (или) научно-технической деятельности Министерства науки и высшего образования РК, эксперт, осуществляющий научную правовую экспертизу проектов законов Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам Российской Федерации.