Общество

Актуальные изменения в ГК, ГПК, АППК в 2025-26 годах

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 10:00 Фото: Zakon.kz
Смотрите в прямом эфире ПРАВМЕДИА обзор важных изменений в Гражданском, Гражданском процессуальном и Административном процедурно-процессуальном кодексах за 2025-2026 год.

За прошлый год были приняты 14 законов, которыми внесены изменения в гражданское и гражданское процессуальное законодательство, а также АППК.

Среди них поправки, которые направлены на совершенствование вопросов приобретения права собственности, заключения договоров, связанных с приобретением недвижимости, ограничения распоряжения деньгами, находящимися в банке, деятельности на рынке ценных бумаг, гражданского процесса и административных процедур.

Об этом и не только будем говорить в прямом эфире.

Ведущая: Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Университета Кунаева, аккредитованный субъект научной и (или) научно-технической деятельности Министерства науки и высшего образования РК, эксперт, осуществляющий научную правовую экспертизу проектов законов Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам Российской Федерации.

