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Общество

Антикор показал взятку, которую получил главный архитектор Уральска

Антикор показал взятку, которую получил главный архитектор Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 17:35 Фото: Telegram/antikornews
Сегодня, 5 марта 2025 года, Агентство РК по противодействию коррупции поделилось кадрами задержания руководителя Отдела архитектуры и градостроительства Уральска Муратбека Ташенбаева, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Антикора. В нем можно увидеть пачку денег, которые сотрудники агентства в процессе разложили на рабочем столе чиновника.

"Ташенбаев признан виновным в получении взятки в общей сумме 1,5 млн тенге от Купбаева за согласование эскизных проектов по строительству малоэтажных многоквартирных жилых домов и в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконной выдачи земельного участка без проведения торгов", – напомнили в Антикоррупционной службе.

5 февраля 2025 года в Уральском городском суде огласили приговор в отношении руководителя Отдела архитектуры и градостроительства Уральска 33-летнего Муратбека Ташенбаева и его 27-летнего подчиненного Нурсултана Гатау.

Суд признал Ташенбаева виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Отныне ему запрещено занимать должности на государственной службе. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда (ранее он находился под домашним арестом. – Прим. автора).

Обвинительный приговор огласили и Гатау. Он получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Тюремный срок получил и третий фигурант уголовного дела – Асылжан Купбаев признан виновным в даче взятки. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения совбоды. Все осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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