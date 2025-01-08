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Общество

Иностранных студентов депортируют за драку на "Кок-Тобе"

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 15:18 Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах правительства 8 января 2025 года заявил, что за массовую драку студентов в новогоднюю ночь депортируют шесть человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннауки уточнил, что все шестеро – студенты из Индии, среди них нет граждан Казахстана.

"Чисто их внутренний вопрос, сейчас Департаментом полиции Алматы ведется расследование. Давайте дождемся результатов. Я на прямой связи с посольством, мы поговорили и приняли совместное решение о депортации этих студентов. Это наша позиция. Президент в недавнем своем интервью заявил, что каждый иностранец как соблюдает законы в своей стране, так же обязан соблюдать их в Казахстане. Вопрос о депортации уже решен с посольством", – дополнил Саясат Нурбек.

В новогоднюю ночь в одном из кафе произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в массовую драку.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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