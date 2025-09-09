#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Общество

Казахстан упростит въезд и трудоустройство иностранных студентов

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства 9 сентября 2025 года рассказал о планах по привлечению иностранных студентов в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства напомнил, что в Казахстане открывают 40 филиалов ведущих зарубежных университетов.

"Сегодня в нашей стране обучаются 31 500 иностранных студентов. Цель – довести этот показатель до 150 000 к 2029 году", – подчеркнул министр.

Для этого предлагается пересмотреть порядок выдачи виз иностранным студентам, а также ученым и преподавателям. 

"Для иностранных студентов предусматривается оформление визы в течение пяти дней и возможность получения многократной электронной визы категории С9 на срок обучения. Также предлагается ввести визу, предоставляющую право на работу. Эта виза будет предназначена для выпускников иностранных университетов с международной аккредитацией. При наличии предложения о трудоустройстве они смогут оставаться и работать в Казахстане до трех лет. Эта мера будет стимулировать лучших выпускников строить карьеру в нашей стране и вносить вклад в развитие экономики и науки", – мотивировал глава Миннауки. 

Кроме того, в Концепции миграционной политики Казахстана предусмотрено введение виз, дающих право на получение вида на жительство по востребованным специальностям. Такие визы будут предоставляться иностранным специалистам с ценными навыками в сфере науки и образования, а также этническим казахам.

В пример он привел Канаду, где выпускники получают разрешение на работу сроком от 1 до 3 лет. Тогда как в Дубае иностранные студенты могут оформить долгосрочные визы, а лучшие – специальную "Золотую визу". В Москве действует "Московская карта", предоставляющая студентам социальные и образовательные льготы.

28 августа 2025 года вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова рассказала, сколько абитуриентов в этом году стали обладателями грантов. Также она озвучила размеры стипендий студентов. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Насытить внутренний рынок мясом к 2030 году обещает Минсельхоз
Общество
13:40, Сегодня
Насытить внутренний рынок мясом к 2030 году обещает Минсельхоз
Как Казахстан пытается бороться с "черным рынком" воды
Общество
13:37, Сегодня
Как Казахстан пытается бороться с "черным рынком" воды
В Казахстане дефицитных врачей обеспечат жильем
Общество
13:30, Сегодня
В Казахстане дефицитных врачей обеспечат жильем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: