Казахстан упростит въезд и трудоустройство иностранных студентов

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства 9 сентября 2025 года рассказал о планах по привлечению иностранных студентов в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства напомнил, что в Казахстане открывают 40 филиалов ведущих зарубежных университетов.

"Сегодня в нашей стране обучаются 31 500 иностранных студентов. Цель – довести этот показатель до 150 000 к 2029 году", – подчеркнул министр.

Для этого предлагается пересмотреть порядок выдачи виз иностранным студентам, а также ученым и преподавателям.

"Для иностранных студентов предусматривается оформление визы в течение пяти дней и возможность получения многократной электронной визы категории С9 на срок обучения. Также предлагается ввести визу, предоставляющую право на работу. Эта виза будет предназначена для выпускников иностранных университетов с международной аккредитацией. При наличии предложения о трудоустройстве они смогут оставаться и работать в Казахстане до трех лет. Эта мера будет стимулировать лучших выпускников строить карьеру в нашей стране и вносить вклад в развитие экономики и науки", – мотивировал глава Миннауки.

Кроме того, в Концепции миграционной политики Казахстана предусмотрено введение виз, дающих право на получение вида на жительство по востребованным специальностям. Такие визы будут предоставляться иностранным специалистам с ценными навыками в сфере науки и образования, а также этническим казахам.

В пример он привел Канаду, где выпускники получают разрешение на работу сроком от 1 до 3 лет. Тогда как в Дубае иностранные студенты могут оформить долгосрочные визы, а лучшие – специальную "Золотую визу". В Москве действует "Московская карта", предоставляющая студентам социальные и образовательные льготы.

28 августа 2025 года вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова рассказала, сколько абитуриентов в этом году стали обладателями грантов. Также она озвучила размеры стипендий студентов.