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Общество

Рабочие профессии набирают популярность в колледжах области Абай

Набирают популярность в колледжах области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 12:52 Фото: акимат области Абай
2025 год Указом главы государства объявлен Годом рабочих профессий. В этой связи в области Абай был утвержден региональный план, включающий около 300 мероприятий.

Он охватит все города и районы региона, знаменуя этот год как праздник труда и профессионализма. Всего в области Абай 33 колледжа, где обучаются более 21 тысячи студентов. В новом учебном году 2024-2025 прием составил 5 900 человек, причем 2 000 из них выбрали рабочие квалификации. Сегодня в 21 колледже региона осваивают рабочие профессии 5 444 студента.

Среди популярных направлений подготовки: электрогазосварщики, электрики, сантехники, строители, повара, портные, парикмахеры, а также специалисты в сфере цифровых технологий. Интерес к этим профессиям с каждым годом продолжает расти, что подтверждает тренд на востребованность рабочих кадров.

Набирают популярность в колледжах области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 12:52

Фото: акимат области Абай

В 31 колледже области внедрена система дуального образования, которая позволяет студентам совмещать теорию с практикой на предприятиях. В рамках этой системы по 70 специальностям сегодня обучаются 3 060 студентов. Кроме того, 20 колледжей заключили меморандумы с 22 предприятиями, благодаря чему 4 200 студентов получили возможность учиться под шефством работодателей.

Уже в этом году в колледжах региона планируется открытие новых направлений подготовки, среди которых слесари по обслуживанию контрольно-измерительных приборов, токари, электромонтеры и мерчендайзеры.

Набирают популярность в колледжах области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 12:52

Фото: акимат области Абай

Сегодня в пилотном режиме реализуются образовательные программы для старшеклассников. Ученики 10-11 классов общеобразовательных школ могут параллельно получать диплом колледжа. В прошлом учебном году к проекту подключились два учебных заведения: Высший колледж геодезии, картографии и строительства, а также Колледж бизнеса и сервиса. В 2024-2025 году экспериментальные группы открылись в Колледже транспорта и Бескарагайском колледже.

Кроме того, студенты колледжей области Абай традиционно занимают лидирующие позиции на чемпионатах WorldSkills. Команда региона два года подряд становится лучшей на национальном чемпионате.

Набирают популярность в колледжах области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 12:52

Фото: акимат области Абай

Айсулу Омарова
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