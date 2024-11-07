В Казахстане 2025 год объявят Годом рабочих профессий

Подготовлено постановление правительства "О проекте указа президента РК "Об объявлении Года рабочих профессий", сообщает Zakon.kz.

Проект будет внесен на рассмотрение президента Казахстана.

"Объявить 2025 год Годом рабочих профессий", – говорится в документе.

Правительству нужно будет принять необходимые меры по проведению Года рабочих профессий.

Контроль за исполнением указа возложат на Администрацию президента РК.

Как поясняется, проект направлен на реформирование системы профессионального образования для обеспечения роста экономики и повышения инвестиционной привлекательности. Также он будет содействовать продвижению в обществе идеи трудолюбия и профессионализма через популяризацию рабочих профессий.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.

2 сентября 2024 года Касым Жомарт Токаев в своем Послании к народу Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий.