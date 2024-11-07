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Законодательство РК

В Казахстане 2025 год объявят Годом рабочих профессий

Люди на производстве, завод, промышленность, работники , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 10:09 Фото: primeminister.kz
Подготовлено постановление правительства "О проекте указа президента РК "Об объявлении Года рабочих профессий", сообщает Zakon.kz.

Проект будет внесен на рассмотрение президента Казахстана.

"Объявить 2025 год Годом рабочих профессий", – говорится в документе.

Правительству нужно будет принять необходимые меры по проведению Года рабочих профессий.

Контроль за исполнением указа возложат на Администрацию президента РК.

Как поясняется, проект направлен на реформирование системы профессионального образования для обеспечения роста экономики и повышения инвестиционной привлекательности. Также он будет содействовать продвижению в обществе идеи трудолюбия и профессионализма через популяризацию рабочих профессий.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.

2 сентября 2024 года Касым Жомарт Токаев в своем Послании к народу Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий.

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Открытые НПА Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
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