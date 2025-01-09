Штраф за прогрев авто более 5 минут разъяснили в МВД

Казахстанцы в последнее время все чаще обсуждают в социальных сетях штраф за длительный (более 5 минут) прогрев автомобиля в зимнее время, называя его новым. Так ли это на самом деле, корреспонденту Zakon.kz разъяснили в Комитете административной полиции Министерства внутренних дел РК.

Согласно Правилам дорожного движения, утвержденным приказом министра внутренних дел РК от 30 июня 2023 года №534 (ПДД), стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

"В соответствии с подпунктом 5) пункта 88 ПДД запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. Аналогичное требование имеется в подпункте 4) пункта 122 главы 17 ПДД". Комитет административной полиции МВД РК

В ведомстве подчеркнули, что это не нововведение, норма существует в ПДД РК более 20 лет.

"Таким образом, если транспортное средство стоит более пяти минут с работающим двигателем и это создает неудобства жителям, то в данном случае будет усматриваться состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 597 КоАП РК ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". – Прим. ред.)". Комитет административной полиции МВД РК

Из ст. 597 КоАП РК следует, что за нарушение гражданам "прилетит" штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге), а за повторное нарушение – в размере 10 МРП (39 320 тенге).

"Органы внутренних дел не ставят перед собой цели массово штрафовать граждан за данное нарушение. Отмечаем, что дело об административном правонарушении по указанной статье возбуждается исключительно при поступлении жалоб граждан и наличии доказательств нарушения". Комитет административной полиции МВД РК

Ранее депутат Сената Парламента Казахстана Марат Кожаев прокомментировал справедливость штрафов за прогрев автомобилей более 5 минут. По его словам, это все направлено на то, чтобы соблюсти экологические нормы.