#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
522.42
543.89
5.28
Общество

Штраф за прогрев авто более 5 минут отменили в Петропавловске

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, административные правонарушения, штрафы, гражданский кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 18:42 Фото: Zakon.kz
Прокурорами Северо-Казахстанской области 24 января отменен административный штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре СКО, в рамках анализа выявлены грубейшие нарушения требований Кодекса РК об административных правонарушениях.  

"Так, должностным лицом Управления полиции г. Петропавловска в отношении жителя областного центра составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 597 части 1 Кодекса, по факту нарушения правил стоянки транспортного средства, выраженного в прогреве автомобиля свыше 5-ти минут. Сотрудником полиции при производстве дела об административном правонарушении допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя", – говорится в сообщении.   

Отмечается, что по протесту прокурора г. Петропавловска действия органов полиции признаны незаконными, производство по делу об административном правонарушении по статье 597 части 1 Кодекса прекращено за отсутствием состава правонарушения.

В Казахстане действуют правила, ограничивающие длительность прогрева автомобиля в населенных пунктах. Согласно пункту 88 подпункту 5 Правил дорожного движения, запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем более 5 минут, если это создает неудобства жителям. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 19 660 тенге в 2025 году. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 10 МРП (39 320 тенге).

9 января штраф за прогрев авто более 5 минут разъяснили в МВД. 21 января 2025 года министр экологии Ерлан Нысанбаев высказался положительно о штрафе за прогрев авто в зимнее время более 5 минут. Он также заявил, что готов доказать свои слова действиями: поставить машину ночью на улице и на утро прогреть ее за 5 минут. Позже он это сделал. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане очередность в детские сады сократилась вдвое
Общество
18:34, Сегодня
В Казахстане очередность в детские сады сократилась вдвое
Действительно ли на Каспии близ Актау затонуло 70-метровое судно – проведено исследование морского дна
Общество
18:02, Сегодня
Действительно ли на Каспии близ Актау затонуло 70-метровое судно – проведено исследование морского дна
Синоптики: На Казахстан надвигается антициклон из районов Скандинавии
Общество
17:41, Сегодня
Синоптики: На Казахстан надвигается антициклон из районов Скандинавии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: