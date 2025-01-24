Штраф за прогрев авто более 5 минут отменили в Петропавловске

Прокурорами Северо-Казахстанской области 24 января отменен административный штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре СКО, в рамках анализа выявлены грубейшие нарушения требований Кодекса РК об административных правонарушениях.

"Так, должностным лицом Управления полиции г. Петропавловска в отношении жителя областного центра составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 597 части 1 Кодекса, по факту нарушения правил стоянки транспортного средства, выраженного в прогреве автомобиля свыше 5-ти минут. Сотрудником полиции при производстве дела об административном правонарушении допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по протесту прокурора г. Петропавловска действия органов полиции признаны незаконными, производство по делу об административном правонарушении по статье 597 части 1 Кодекса прекращено за отсутствием состава правонарушения.

В Казахстане действуют правила, ограничивающие длительность прогрева автомобиля в населенных пунктах. Согласно пункту 88 подпункту 5 Правил дорожного движения, запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем более 5 минут, если это создает неудобства жителям. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 19 660 тенге в 2025 году. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 10 МРП (39 320 тенге).



9 января штраф за прогрев авто более 5 минут разъяснили в МВД. 21 января 2025 года министр экологии Ерлан Нысанбаев высказался положительно о штрафе за прогрев авто в зимнее время более 5 минут. Он также заявил, что готов доказать свои слова действиями: поставить машину ночью на улице и на утро прогреть ее за 5 минут. Позже он это сделал.