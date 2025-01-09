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Общество

Что грозит предпринимателю, если он попал под контроль мобильных переводов

Мобильные денежные переводы, деньги, тенге, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 15:02 Фото: Zakon.kz
Руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Министерства финансов Дина Кусаинова разъяснила, что грозит предпринимателю, попавшему под контроль мобильных переводов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала Дина Кусаинова 9 января 2025 года на пресс-конференции в ведомстве, предпринимателю будет направлено уведомление камерального контроля. Он должен будет объяснить назначение мобильных переводов.

"Зачастую бывают такие случаи, когда направляешь уведомления и предприниматель потом сам сдает дополнительную декларацию, увеличивает свой доход и он облагается налогом. Все. К нему вопросов нет", – сказала руководитель управления.

На вопрос, возможен ли арест счетов или имущества бизнесменов, если не выполняются требования налоговиков, чиновник отметила, что на исполнение уведомления камерального контроля предусмотрено 30 рабочих дней.

"Это почти полтора месяца. Если индивидуальный предприниматель игнорирует, естественно, здесь возникает приостановление расходных операций, то есть должны исполнять своевременно свои обязательства", – пояснила она.

Ранее Дина Кусаинова разъяснила, кто из казахстанцев подпадает под проверку мобильных переводов.

Бауыржан Муканов
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