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Общество

Всеобщее декларирование: что делать, если забыл отчитаться про "деньги под матрасом"

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 15:45 Фото: pexels
Руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета госдоходов Министерства финансов Дина Кусаинова рассказала, что делать, если забыл в декларации указать все наличные, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала Дина Кусаинова 9 января 2025 года на пресс-конференции в ведомстве, в таком случае в течение срока исковой данности, трех лет, необходимо представить дополнительную декларацию.

"Если мы выявим какое-то нарушение, то будет направлено уведомление. Вдруг кто-то что-то забыл. У нас зачастую бывают такие случаи, когда люди забывают свои наличные указывать. Потом вспоминают об этом и предоставляют дополнительную декларацию, где указывают, что они под матрасом забыли миллион тенге", – сказала руководитель управления.

Внедрение всеобщего декларирования доходов и имущества физлиц идет в Казахстане с 2021 года. На сегодня в систему вошли свыше 4 млн человек, в том числе госслужащие, руководители квазигоссектора, бизнесмены и их супруги.

В 2025 году обязательства по предоставлению деклараций остались у 8 млн человек. Это работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки и студенты. В ноябре 2024 года президент предложил освободить эту категорию граждан от декларирования, за исключением лиц, имеющих активы за пределами страны. Освобождение коснется более чем 90% лиц.

Инструкцию о том, как правильно подготовиться ко всеобщему декларированию 2025 года, можно прочитать здесь. 

Бауыржан Муканов
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