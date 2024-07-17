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Всеобщее декларирование в Казахстане: Тотального контроля нет и не будет

Всеобщее декларирование, Казахстан, доходы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 13:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Руководитель Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ Дина Кусаинова на брифинге 17 июля 2024 года разъяснила, какое имущество должны указать казахстанцы во входной декларации, сообщает Zakon.kz.

Налоговым кодексом предусмотрено, что любой человек в декларации вправе по желанию отразить любое дорогостоящие имущество стоимостью за единицу свыше 1000 МРП. На сегодня это порядка 4 млн тенге.

"Если у человека есть бриллиантовое колье стоимостью 5 млн тенге, то есть уже состоятельный человек, естественно, он пойдет к оценщику и включит это имущество в декларацию. Это его право, это его желание. Человек может и не делать эту оценку, не отражать в декларации. Это его желание. Теперь относительно коньяка Маккалан, кто сколько выпил – такого контроля у нас нет. Мы не проверяем, мы не будем вести учет, сколько человеком выпито (элитного. – Прим. ред.) алкоголя", – отметила Дина Кусаинова.

В КГД готовы предоставить статистические данные о том, сколько поступило в нашу страну алкоголя.

"Естественно, статистику мы ведем, сколько у нас импортной алкогольной продукции зашло на наш рынок, сколько было уплачено акциза. Это все данные мы можем предоставить. Но какое физическое лицо, сколько выпило этого коньяка, у нас нет такой задачи и не будет. Тотального контроля нет и не будет", – резюмировала Дина Кусаинова.

7 июня 2024 года главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова рассказала, какие штрафы грозят казахстанцам, если они вовремя не предоставят налоговикам декларацию.

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