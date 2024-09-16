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Законодательство РК

40 млн тенге украли с депозитного счета госучреждения в Степногорске

Тенге, деньги, Казахстан, коррупция, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:19 Фото: Zakon.kz
Прокуратурой Степногорска выявлен факт хищения 40 млн тенге депозитного счета государственного учреждения, сообщает Zakon.kz.

В хищении, как следует из релиза, подозревается бухгалтер госучреждения.

"Бухгалтер на протяжении двух лет распоряжалась денежными средствами депозитного счета не по назначению и незаконно перечисляла лицу, не являющемуся участником государственных закупок. Сумма необоснованно перечисленных средств составила 40 млн тенге. Фигуранты дела преданы суду по ст. 190 УК РК".Прокуратура Акмолинской области

12 сентября 2024 года стало известно, что прокуратура Целиноградского района провела проверку отдела образования. Оказалось, что среди бюджетных средств не хватает 5,8 млн тенге. По данным прокуратуры Акмолинской области, бухгалтер учреждения, используя свое служебное положение, подделывала документы и скрывала факты необоснованного начисления денежных средств на свои счета. Она признана виновной и приговорена к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

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