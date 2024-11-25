Бухгалтеры миллионами присваивали деньги детсадов: двоим удалось избежать ответственности

В Актюбинской области прокуратура Мугалжарского района в дошкольных организациях выявила факты присвоения бюджетных средств на общую сумму 54 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областной прокуратуре 25 ноября, бухгалтеры детских садов "Балауса", "Гүлдер", "Шапағат" и "Арай" подписывали банковские документы от имени руководителей и незаконно переводили деньги на свои счета.

"По всем указанным фактам прокуратурой района в отношении бухгалтеров начато досудебное расследование по ч. 2 и 4 ст. 189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). По результатам досудебного расследования в отношении бухгалтеров детских садов "Шапағат" и "Арай" уголовные дела прекращены, в связи с возмещением ущерба на общую сумму более 5 млн тенге", – указано в сообщении надзорного органа.

Еще одного бухгалтера – детских садов "Балауса" и "Гүлдер" – по факту присвоения 49 млн тенге суд приговорил к 7 годам лишения свободы.

21 ноября сообщалось о приговоре главному бухгалтеру и бухгалтеру школы, которые с января 2021 года по апрель 2023 года незаконно начисляли на свои счета деньги в виде заработной платы. Ущерб составил более 10 млн тенге. Их осудили к 3 годам ограничения свободы.