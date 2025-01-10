Молодая женщина двое суток в метель блуждала по степи в Костанайской области

Сотрудники МЧС спасли женщину в Костанайской области после двухдневных поисков, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, женщина 2000 года рождения вечером 8 января ушла из дома в неизвестном направлении.

"Пропавшая женщина была обнаружена спасателями в степи. Сразу после нахождения спасатели поместили девушку в теплую машину, где напоили горячим чаем и помогли согреться. Спасенная передана в руки врачей скорой помощи и доставлена в больницу села Торгай", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках были задействованы силы спасателей, полиции, местных исполнительных органов, а также кинологические расчеты.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Пропавшую девушку нашли в степи ЗКО через 7 часов поиска.