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Общество

Молодая женщина двое суток в метель блуждала по степи в Костанайской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 01:09 Фото: pixabay
Сотрудники МЧС спасли женщину в Костанайской области после двухдневных поисков, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, женщина 2000 года рождения вечером 8 января ушла из дома в неизвестном направлении.

"Пропавшая женщина была обнаружена спасателями в степи. Сразу после нахождения спасатели поместили девушку в теплую машину, где напоили горячим чаем и помогли согреться. Спасенная передана в руки врачей скорой помощи и доставлена в больницу села Торгай", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках были задействованы силы спасателей, полиции, местных исполнительных органов, а также кинологические расчеты.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Пропавшую девушку нашли в степи ЗКО через 7 часов поиска. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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